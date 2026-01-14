BIO Invest appuie Vital Finance avec 3 millions d’euros au Bénin

Le directeur général de BIO Invest, Joris Totté, et le directeur général de Vital Finance, Wakil ADJIBI, ont procédé ce mardi 13 février 2026, à la signature d’un accord de partenariat d’un montant de 3 millions d’euros.

BIO Invest, institution belge de financement du développement et d’investissement de la coopération internationale belge, devient un partenaire stratégique de premier plan pour Vital Finance, une institution de microfinance exerçant au Bénin. Un accord de partenariat a été signé par les directeurs généraux des deux structures ce mardi 13 janvier 2026.

D’un montant de 3 millions d’euros, soit environ 1,96 milliard de francs CFA, cet accord vise à financer les petites et moyennes entreprises au Bénin. Le financement mis à la disposition de Vital Finance vise également à améliorer l’accès au crédit pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes, promouvoir l’autonomisation des femmes et contribuer à la création d’emplois ; des priorités du partenariat bilatéral entre le Royaume de la Belgique et le Bénin.

L’accord de partenariat entre BIO Invest et Vital Finance a été signé en présence de Sandrine Platteau, Ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin.

