BAKARI reçoit les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur italien

Ce lundi 9 février 2026, Roberto MENGONI, nouvel ambassadeur d’Italie près le Bénin a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI.

Un nouvel ambassadeur italien au Bénin. Roberto MENGONI est le diplomate désigné par Rome pour la représenter à Cotonou. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie béninoise ce lundi 9 février 2026. Les échanges, selon une publication du ministère des Affaires étrangères, ont porté entre autres sur le renforcement des relations diplomatiques, économiques et commerciales entre le Bénin et l’Italie et sur divers sujets d’intérêt commun.

F. A. A.

9 février 2026 par ,