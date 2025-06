BAKARI portent les préoccupations du Bénin à la CEDEAO

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI, a exprimé ses préoccupations à l’occasion de la célébration des 50 ans de création de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les préoccupations du Bénin.

Le bilan après les 50 ans de création de la CEDEAO est mitigé. Le Bénin à travers son ministre des Affaires étrangères a exprimé ses préoccupation lors des manifestations entrant dans le cadre de ce 50e anniversaire de l’Organisation sous régionale. Selon Olushegun Adjadi BAKARI, en dépit des progrès réalisés, il a des points sur lesquels l’organisation n’a pas progressé. A l’en croire, la CEDEAO n’a pas pu tenir les promesses de d’entraide, de soutien mutuel, de développement harmonisé, de répartition harmonisée des richesses que les dirigeants avaient placée en elle à la création en 1975 à Lagos au Nigéria.

Du point de vue des institutions, le Bénin ne dispose d’aucune institution dans l’organisation ; une situation qui amènent les Béninois à s’interroger sur les intérêts réels du pays au sein de l’organisation. « Le Bénin a toujours montré son attachement à la CEDEAO, et son attachement à l’intégration régionale ; mais aujourd’hui, nous nous questionnons et nous faisons en sorte que ce bilan soit fait et que des corrections soient apportées », a laissé entendre le chef de la diplomatie béninoise. Il a insisté ensuite sur la nécessité d’apporter des corrections aux insuffisances relevées çà et là au sein de l’organisation, afin d’éviter son écoulement comme le désirent certains.

La CEDEAO a été créée en 1975 pour promouvoir l’intégration économique et politique en Afrique de l’Ouest.

