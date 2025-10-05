BAD et PAM mobilisent 93 millions US$ contre la faim en Afrique

La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) intensifient leur collaboration pour lutter contre l’insécurité alimentaire en Afrique. Leur partenariat, salué à Abidjan par les dirigeants des deux institutions, a déjà touché près d’un million de personnes.

Depuis le renforcement de leur coopération en 2023, la BAD et le PAM ont mobilisé 93 millions de dollars pour des programmes menés dans cinq pays. À ce jour, 470 000 personnes ont reçu une aide alimentaire. Près de 400 000 agriculteurs ont bénéficié de soutien, et plus de 1,5 million de tonnes de nourriture ont été distribuées.

C’est ce qui ressort des échanges tenus, jeudi 02 octobre dernier à Abidjan, entre le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah et Rania Dagash-Kamara, la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) chargée des partenariats et de la mobilisation des ressources.

Des actions locales renforcées

Les deux institutions coopèrent également à l’échelle nationale, via des projets appuyés par le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). Des initiatives sont en cours en Gambie, au Ghana, au Libéria et en Guinée-Bissau, avec pour objectif de renforcer la résilience des communautés rurales face aux crises alimentaires.

Les responsables des deux institutions se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour élargir leur impact à travers le continent.

