BAD et BOAD renforcent leur alliance pour financer des projets

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a accueilli, mardi 30 septembre 2025, à Abidjan, son homologue de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekué. Au cœur des échanges : la volonté partagée de renforcer la coopération entre les deux institutions pour mieux financer les économies ouest-africaines.

La rencontre marque une nouvelle étape dans la relation entre la BAD et la BOAD, déjà actives sur plusieurs fronts. Elle s’inscrit dans le programme « Quatre points cardinaux », lancé par Sidi Ould Tah. Cette initiative vise à créer des synergies plus fortes avec les banques régionales de développement, afin de mobiliser plus de financements pour des projets à fort impact sur le continent.

« Nous voulons développer des partenariats plus étroits avec les banques régionales », a souligné Sidi Ould Tah. De son côté, la BOAD s’est dite « déterminée à construire une dynamique commune au service du développement durable ».

L’emploi des jeunes et des femmes, une priorité

Un axe clé de cette coopération renforcée est le soutien aux investissements privés, que les deux banques considèrent comme essentiels pour stimuler la croissance. « Le principal moteur de création d’emplois sur le continent, en particulier pour les jeunes et les femmes », a rappelé la BAD.

Les projets envisagés touchent des secteurs stratégiques : infrastructures, énergie, numérique, agriculture… Autant de domaines clés pour transformer durablement les économies de l’UEMOA.

Les deux présidents s’étaient déjà rencontrés début septembre à l’occasion de l’investiture de Sidi Ould Tah à la tête de la BAD. Ces échanges réguliers traduisent une volonté forte de travailler ensemble sur un agenda commun.

« Nous allons identifier des projets à financer ensemble, pour avoir un impact rapide et concret », a confié Serge Ekué à l’issue de la réunion.

Avec cette alliance renforcée, la BAD et la BOAD veulent accélérer le développement économique de l’Afrique de l’Ouest, en soutenant des initiatives concrètes et inclusives.

3 octobre 2025 par ,