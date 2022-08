Azalaï Hôtel accueille ‘’African Vintage Festival’’ du 11 au 14 août

La deuxième édition de ‘’African Vintage Festival’’ aura lieu du 11 au 14 août 2022 à Azalaï Hôtel de Cotonou.

Expo rétro, voitures vintages, jeux, concert, coin lecture, coin ciné, karaoké, studio photo ; ce sont entre autres les activités prévues pour cette deuxième édition de ‘’African Vintage Festival’’. L’évènement s’inscrit dans une phase plus prestigieuse et au rang des festivals de renom en Afrique. Il est organisé par Quartier rétro en partenariat avec Azalaï Hôtel de Cotonou.

Le festival mettra en projection toutes les réalisations et réussites des années 60 à 2000. L’expo auto-motos vintage permet d’admirer les voitures de collections conçues entre 1950 et 1998. Avec un Studio photo au design changeant chaque jour, les festivaliers pourront faire des photos pro vintage.

African Vintage Festival, c’est aussi l’occasion de se remémorer des films, actualités du Bénin et des documentaires. L’objectif est de faire un retour dans le temps et sur un certain art de vivre où on allait au cinéma habillé pour découvrir les œuvres d’auteur et de textes dramatiques souvent difficiles de se procurer.

Un Karaoké est prévu pour la soirée du jeudi 11 août 2022.

Le vendredi 12 août aura lieu ‘’le Fashion show’’ avec la mode des années 80-2000. Le défilé sera suivi d’un show DJ. Une soirée rétro le samedi 13 août replongera les festivaliers dans les souvenirs festifs à travers la danse, la musique des années 60-2000. Le festival prendra fin en beauté dimanche 14 août par un concert live avec deux artistes Robinson Sipa et Ricos Campos.

A.A.A

5 août 2022 par