Axel Merryl nominé aux AFRIMA 2025

Le Bénin rayonne une fois de plus sur la scène musicale continentale. L’artiste Axel Merryl est nominé aux All Africa Music Awards (AFRIMA) 2025, dans la prestigieuse catégorie « Meilleur Artiste Masculin d’Afrique de l’Ouest ».

Pour son titre « Titulaire », fruit d’une collaboration brillante avec la chanteuse sénégalaise Mia Guisse, l’artiste béninois Axel Merryl est nominé aux AFRIMA 2025. Il figure dans la catégorie « Meilleur Artiste Masculin d’Afrique de l’Ouest ». Axel Merryl est aux côtés de figures emblématiques de la musique africaine comme Asake, Black Sherif, Burna Boy, Davido, Didi B, Djodje, Rema, Wizkid.

De ses débuts sur les réseaux sociaux à la conquête des grandes scènes africaines, Axel Merryl a su imposer un style mêlant humour, mélodies entêtantes et messages percutants.

La cérémonie des AFRIMA 2025 se tiendra à Lagos, au Nigeria, du 25 au 30 novembre. Placé sous l’égide de l’Union Africaine, cet événement célèbre chaque année, la diversité, la richesse et la créativité des artistes africains. Plus qu’un simple trophée, une victoire aux AFRIMA représente un véritable tremplin international pour les lauréats.

L’ouverture des votes est prévue pour le 10 septembre 2025, une étape cruciale durant laquelle les fans du monde entier pourront soutenir leurs artistes favoris.

1er septembre 2025