Axel Merryl, meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026




Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné meilleur artiste masculin africain contemporain lors de la neuvième édition des All Africa Music Awards (AFRIMA), dimanche 11 janvier 2026 à Lagos, au Nigeria.

Sacré meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026 le 11 janvier à Lagos, l’artiste béninois Axel Merryl s’est dit ému par cette distinction.

«  Famille, sur mon trophée c’est écrit ‘meilleur artiste africain contemporain’. Merci encore pour vos votes  », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, saluant le soutien de ses fans et de ses collaborateurs, notamment Mia Guisse et Bass Thioung du Sénégal, à l’origine du titre à succès «  Titulaire  », qui a dépassé 20 millions de vues.

Axel Merryl a encouragé sa communauté à pousser ce chiffre jusqu’à 30 millions de vues.
Axel Merryl devient le premier artiste béninois masculin à remporter ce prix et le deuxième artiste béninois, après Angélique Kidjo en 2014.

https://www.facebook.com/watch/?v=917263380748711

Né au Bénin en 1996, Axel Merryl s’est d’abord fait connaître comme humoriste et créateur de contenu numérique, cumulant des millions de vues sur YouTube grâce à ses vidéos comiques. Progressivement, il a élargi son registre artistique à la musique, mêlant influences contemporaines et rythmes africains, et collaborant avec des artistes de la région ouest-africaine.

Le succès de «  Titulaire  » témoigne de l’ampleur de la popularité de Axel Merryl et de sa capacité à créer des œuvres qui résonnent au-delà des frontières du Bénin, confirmant sa montée en puissance sur la scène musicale africaine.
13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




