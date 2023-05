Axel Merryl fait un million de vues avec ‘’Kimi’’

Le jeune Béninois Axel Merryl a fait une prouesse avec sa nouvelle chanson ‘’Kimi’’ diffusée le samedi 6 mai 2023, sur la chaine YouTube.

En 24 heures, le comédien béninois Axel Merryl atteint plus d’un millions de vues. C’est grâce à sa chanson ‘’Kimi’’, dédiée à Kimi Makosso, la fille du célèbre ivoirien Camille Makosso. Dans le clip, le comédien Michel Gohou, joue le rôle de beau-père. D’autres influenceurs figurent également dans la vidéo.

Le clip mis en ligne le samedi 6 mai 2023 a enregistré plus de 1.700.000 de vues sur You Tube à la date du 8 mai. En 18 heures, la vidéo était déjà à un million de vues. C’est un exploit pour Axel Merryl qui est passé de l’humour à la comédie. Il s’est révélé au public grâce à ses vidéos comiques sur You Tube. Sur le réseau social TikTok, le jeune béninois a plus de 4.000.000 d’abonnés.

Akpédjé Ayosso

