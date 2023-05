"Awu tché" représente le Bénin au concours de l’AUF

Les trois finalistes à la phase nationale du concours " Mon idée, mon entreprise" organisée par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) sont connus à l’issue de la présentation de dix projets devant un jury, vendredi 12 mai 2023.

A la suite de la présentation de leur projet d’entreprise qui répond aux défis actuels, c’est Jemima Ibitayo Nonvignon avec sa plateforme "Awu ché" qui a été désignée par le jury, vendredi 12 mai 2023, à la deuxième édition de la phase nationale du concours " Mon idée, mon entreprise" organisée par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

"Awu tché" (ma chemise en langue locale Fon), est une plateforme numérique élaborée pour la planification du travail des couturiers afin de satisfaire les clients dans les délais. L’application entend mettre en relation les artisans couturiers et leurs clients.

Jemima Ibitayo Nonvignon représentera le Bénin à la phase régionale du concours " Mon idée, mon entreprise" qui se déroulera du 19 au 24 juin 2023 à Douala (Cameroun). La lauréate de la phase nationale entend donner le meilleur d’elle-même pour remporter le trophée en faveur du Bénin.

Jemima Ibitayo Nonvignon est étudiante en première année de Master en Data science à l’Institut de mathématiques et de sciences physiques (IMSP).

Le concours " Mon idée, mon entreprise" de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) vise à favoriser la culture entrepreneuriale au niveau des étudiants des universités membres de l’AUF Afrique australe et Océan indien, de l’AUF Afrique centrale et Grands lacs & de l’AUF Afrique de l’Ouest.

Au Bénin, 25 idées d’entreprise ont été retenues sur 86 projets à la première phase du concours. Selon Wilfried Ahouansou, responsable du projet "Mon idée, mon entreprise" au Bénin, les porteurs de projets retenus ont suivi une série de formations sur la rédaction du business plan, le pitcth. A la suite de la soumission du business plan respectif des idées, 10 finalistes ont été retenus pour prendre part à la phase nationale.

