Avis de recrutement

Recrutement d’un Responsable Facturation Termes de référence

I- TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité et la supervision du Directeur financier, le/la titulaire du poste accomplit les tâches suivantes :

• Assurer la tenue courante de la facturation clients ;

• Rassembler, coordonner et vérifier les données liées à la facturation des comptes clients ;

• Garantir la qualité et la fiabilité des informations de facturation ;

• Etablir et présenter tout reporting et toutes informations sur la facturation et le recouvrement demandées par la hiérarchie ;

• Assurer le contrôle et l’exhaustivité de la facturation ;

• Suivre et performer les activités de recouvrement ;

• Analyser les objectifs assignés par la Direction Financière ;

• Suivre les activités de facturation et d’encaissements ;

• Superviser l’émission et l’envoi des factures et avoirs clients.

II- PROFIL RECHERCHE

• Être titulaire d’un Diplôme de niveau minimum Bac + 3/4 en Gestion / Commerce ou Discipline connexe ;

• Avoir au moins 5 ans à un poste similaire dans le secteur des télécommunications ;

• Justifier d’une solide maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point) ;

• Avoir le sens de l’analyse et une très bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de base notamment Excel et des systèmes de facturation ;

• Etre objectif, respectueux, curieux, ferme, vif d’esprit, endurant et attentif ;

• Avoir une ouverture d’esprit ;

• Avoir le sens de la communication ;

• Savoir gérer et motiver une équipe ;

• Savoir donner des consignes ;

• Avoir le sens des responsabilités ;

• Faire preuve de maîtrise de soi.

III- DUREE DU CONTRAT

Le contrat de Responsable Facturation est d’une durée d’un (1) an renouvelable après une période d’essai d’un (01) mois. Le renouvellement du contrat de travail d’une année à une autre sera subordonné à l’évaluation annuelle satisfaisante des performances de l’employé.

IV- PROCEDURE ET METHODE DE SELECTION

La procédure de sélection sera conduite conformément au manuel de procédure Gestion des ressources humaines de la société.

Le recrutement sera effectué par appel à candidatures et comportera deux (2) phases :

1- Une phase de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte des candidats les plus qualifiés pour le poste au regard de l’analyse de leurs CV ;

2- Une phase d’interview et d’évaluation des candidats présélectionnés sur la liste restreinte approuvée par la Direction générale.

Le(la) candidat(e) retenu(e) à l’issue de la phase d’interview sera invité(e) à une séance de négociation de son contrat de travail.

Les dossiers de candidature devront comprendre les documents (numérisés au format PDF) suivants :

• Une lettre de motivation adressée ;

• Un Curriculum Vitae détaillé incluant les références de trois (3) personnes pouvant attester des compétences techniques et qualité interpersonnelle du candidat ;

• Les copies des diplômes et des attestations de travail figurant sur le CV.

Les candidatures seront en ligne à l’adresse recrutement@isoceltelecom.com avec pour objet « Candidature au poste de Responsable Facturation ».

