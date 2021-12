Avis de recrutement

Une importante société installée au Bénin recrute un Chef Comptable sous la responsabilité du Directeur Financier.

Profil recherché & compétences

Le/la Chef comptable est en général titulaire d’un diplôme comptable (voire expertise comptable) et/ou universitaire de type équivalent. Une expérience significative en cabinet d’expertise comptable ou d’audit est souhaitable. La maîtrise d’Excel et la connaissance d’un ERP sont incontournables, SAGE SAARI un plus. Expérience requise de 4 ans minimum dans une structure aux enjeux ou problématiques comparables.

• Honnêteté, intégrité et loyauté irréprochables

• Capacité et aisance de communication avec le top management

• Esprit d’analyse, de synthèse et force de proposition

• Capacité d’adaptation

• Vrai manager (équipe à coordonner et contrôler)

• Rigoureux et fiable

• Organisé, doté d’un sens de l’anticipation

Pièces à fournir :

• Une lettre de motivation

• Un CV détaillé avec justificatifs de la qualification et expériences acquises

• Une copie des diplômes et attestations

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse mail suivant : recrutementbeninrh@gmail.com au plus tard le 10 Janvier 2022.

29 décembre 2021 par