Aurélie Zoumarou accomplit son devoir civique et lance un appel aux citoyens

La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait son vote dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, à l’Ecole primaire publique (EPP) de Kobi, au quartier Gourou à Nikki. Après avoir accompli son devoir civique, elle a exhorté les citoyens en âge de voter à faire de même.

Ce dimanche 11 janvier 2026, se déroule sur toute l’étendue du territoire national, le double scrutin législatif et communal. Les béninois vont élire les 109 députés de la 10e législature et les 1815 conseillers communaux.

Dans le cadre de ces élections, la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou s’est rendue à l’Ecole primaire publique de Kobi, au quartier Gourou à Nikki où elle a accompli son devoir civique. Après avoir fait son vote, elle a exhorté toutes les citoyennes et tous les citoyens en âge de voter à « se rendre massivement aux urnes ». A travers une publication sur sa page Facebook, elle a salué le travail effectué par toutes les structures impliquées dans l’organisation de ces élections.

