Le président Augustin Tabé GBIAN inhumé

Le président du Conseil économique et social (CES), Augtin Tabé GBIAN repose depuis ce samedi 30 décembre 2023, dans sa dernière demeure. L’inhumation a lieu après une messe d’enterrement au Temple protestant méthodiste Béthanie de Ina, à Bembèrèkè, dans le département du Borgou.

Décédé au petit matin du mercredi 27 décembre 2023, Augustin Tabé GBIAN, président du Conseil économique et social, a été conduit dans sa dernière demeure ce samedi 30 décembre 2023. La messe d’enterrement au Temple protestant méthodiste de Béthanie de Ina, à Bembèrèkè, a été rehaussée par la présence d’une forte délégation de présidents d’institutions, et de membres du gouvernement.

On pouvait noter la présence de Louis VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale, de Sacca LAFIA, président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), de Victor Dassi ADOSSOU, président de la Cour suprême, Pascal ESSOU, Médiateur de la République, et de la Vice-présidente de la République, Mariam Chabi TALATA.

Du côté du gouvernement, on note la présence de Abdoulaye Bio TCHANE, ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale. Plusieurs autres personnalités ont honoré de leur présence les obsèques du président du CES.

Augustin Tabé GBIAN a rejoint la demeure éternelle dans sa 71e année.

30 décembre 2023