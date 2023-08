Aude Gbedjissi rejoint le RC Lens en France

C’est officiel ce mercredi 02 Août 2023 pour la joueuse béninoise, Aude Gbedjissi. L’attaquante va désormais évoluer au RC Lens en deuxième division française.

Aude Gbedjissi était auteure de 15 réalisations la saison dernière avec Izeure (D2F). Au RC Lens, son sens du but sera une arme supplémentaire pour le collectif sang et or. D’ailleurs le club français se réjouit pour sa signature.

« Aude est une attaquante, internationale béninoise, âgée de 25 ans. On l’observait de près depuis assez longtemps. Elle a un profil généreux et polyvalent. Cette joueuse peut évoluer seule ou à deux dans l’axe, mais également sur un côté de l’attaque. C’est une bonne finisseuse avec un superbe état d’esprit et une belle marge de progression. Elle était très motivée à l’idée de nous rejoindre. », a déclaré Sarah M’Barek, manageure du RC Lens Féminin.

Une internationale béninoise 🇧🇯 en Sang et Or ! 🔁 Attaquante polyvalente de 25 ans, auteure de 15 réalisations en #D2F la saison passée, Aude Gbedjissi va faire parler son instinct de buteuse dans les rangs de @BarekSarah. 🎯 ℹ️ https://t.co/FNYMinRKwp#RCElles pic.twitter.com/B4MUxPwJYd — RC Lens Féminin (@RCLensFeminin) August 2, 2023

Bonne chance à l’Amazone !

