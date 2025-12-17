mercredi, 17 décembre 2025 -

709 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Détox

Aucune vente aux enchères de véhicules




Une fausse annonce de vente aux enchères publique de véhicules attribuée à la Direction générale des Douanes circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux.

La Direction générale des Douanes n’a lancé aucune vente aux enchères publique de véhicules. Un faux communiqué en date du 16 décembre, annonce la mise en vente de véhicules prétendument déjà dédouanés et prêts à être mis en circulation. Ils invitent les personnes intéressées à verser des frais d’inscription s’élevant à 100.000 FCFA sur un numéro. Il s’agit d’une pure arnaque.

La page Facebook utilisée pour diffuser l’annonce a été créée récemment, un indice supplémentaire du caractère frauduleux de l’opération. Les citoyens sont appelés à rester vigilants face à ces annonces frauduleuses.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Intox : Aucune résidence de Boni Yayi au Bénin n’est encerclée


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
lol
Lire la suite

Anatomie d’une désinformation en temps réel lors d’une tentative de (…)


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de putsch survenue au Bénin le 7 décembre 2025 n’a pas (…)
Lire la suite

Les citoyens appelés à dénoncer massivement les comptes d’intox sur (…)


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Face à la vague de fausses informations qui circule depuis la tentative (…)
Lire la suite

ALLOCHEME Olivier présente ses excuses au Chef de l’Etat


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Excuses publiques : mea culpa ! C’est avec un profond respect que je (…)
Lire la suite

Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
Lire la suite

Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
Lire la suite

Alerte à la désinformation autour de "RoW 2026"


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend (…)
Lire la suite

Attention à ce faux tableau d’investissements !


28 juillet 2025 par Marc Mensah
Un document prétendument émis par le ministère de l’Economie et des (…)
Lire la suite

Le Bénin s’active dans la lutte contre la désinformation


24 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
À moins d’un an des élections présidentielles 2026, le Bénin poursuit (…)
Lire la suite

GIMS ne chante pas les prouesses du président Talon


9 mars 2025 par Marc Mensah
Le célèbre artiste Maître GIMS ne fait pas l’éloge du président du (…)
Lire la suite

Attention ! Cet article date de 2012


29 octobre 2024 par La Rédaction
Il circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux, une capture (…)
Lire la suite

La cabale contre le Consul du Bénin à Malabo mise à nu


7 septembre 2024 par Judicaël ZOHOUN
Après le démenti officiel du Consul honoraire du Bénin à Malabo, suite (…)
Lire la suite

Un vieux reportage utilisé à des fins de désinformation par le Niger


13 mai 2024 par Marc Mensah
Thomas Dietrich, l’auteur d’un reportage utilisé par la télévision (…)
Lire la suite

Le général Fructueux Gbaguidi n’est pas en résidence surveillée


16 février 2024 par Akpédjé Ayosso
Le général de brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général de (…)
Lire la suite

La BCEAO dément la supposée modification des textes communautaires


8 février 2024 par Akpédjé Ayosso
A travers un communiqué en date du 8 février 2024, la Banque Centrale (…)
Lire la suite

Le voleur au domicile du ministre togolais n’est pas Béninois


6 novembre 2023 par Marc Mensah
Une affaire de vol de 400 millions FCFA au domicile du ministre d’Etat (…)
Lire la suite

Victorine Agbemahoue installée Conseillère et non Maire


27 octobre 2023 par Marc Mensah
Mahouna Victorine Agbemahoue, la suppléante de feu Bruno Fangnigbé, a (…)
Lire la suite

« Aucune base militaire française n’est en construction dans notre pays »


27 septembre 2023 par Akpédjé Ayosso
À travers une publication sur sa page Facebook, le porte parole du (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires