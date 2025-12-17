Aucune vente aux enchères de véhicules

Une fausse annonce de vente aux enchères publique de véhicules attribuée à la Direction générale des Douanes circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux.

La Direction générale des Douanes n’a lancé aucune vente aux enchères publique de véhicules. Un faux communiqué en date du 16 décembre, annonce la mise en vente de véhicules prétendument déjà dédouanés et prêts à être mis en circulation. Ils invitent les personnes intéressées à verser des frais d’inscription s’élevant à 100.000 FCFA sur un numéro. Il s’agit d’une pure arnaque.

La page Facebook utilisée pour diffuser l’annonce a été créée récemment, un indice supplémentaire du caractère frauduleux de l’opération. Les citoyens sont appelés à rester vigilants face à ces annonces frauduleuses.

A.A.A

