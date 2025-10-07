Aucune candidature féminine parmi les 34 enregistrées chez Les Démocrates

571 visites en ce moment
On connait désormais les 34 candidats qui aspirent porter les couleurs du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. La formation politique de l’opposition a enregistré au terme de l’appel à candidatures lancée il y a quelques jours, les candidatures de Guy Dossou Mitokpè, de Nourénou Atchadé, Daniel Edah, Eric Camille Houndété, Nouroudine Ska Saley, et bien d’autres.
Liste des 34 candidats
– BIO Sawe Yacoubou
– ADECHOKAN Gafari
– ALLASSANE Latifou
– MAMA Sika Ismael
– TAMA Jean Nazaire
– MITOKPE Dossou Guy
– DEGAN Armel Simon
– ADJA Eric
– KINNINNON Lucien
– HOUNDETE Eric Louis Camille
– AGON Valentin
– AGBODJO Renaud
– AMADOU Moukaila
-DOSSOU Emmanuel
– NATABOU Florent
– AGOSSOU Fresnel Médéssé
– SOGLONOU Mathieu
– SEKKO Azannas Fidele A.
– LOKO Achille Pacôme
– ATCHADE Nourenou
– KEREKOU Moïse
– DENON WOUEMA Victorin
– ABOU Elvis
– EDAH Daniel
– DE SOUZA Jean Claude
– FADE Olatoundji Victorin
– SAKA SLEY Nourou-Dine
– DJIMADJA Bienvenu Laurent
– SOUNON Konde Adam Lafia Sika
– VYAHO Nounagnon Simon Romaric Abdel
– OUASSANGARI Bio Sika Kamel
– KOKODE Nadin Ange Tayewo
– ZINSOU Bodé Smith
– KITTY Nathanaël.www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel