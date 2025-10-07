Aucune candidature féminine parmi les 34 enregistrées chez Les Démocrates

On connait désormais les 34 candidats qui aspirent porter les couleurs du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. La formation politique de l’opposition a enregistré au terme de l’appel à candidatures lancée il y a quelques jours, les candidatures de Guy Dossou Mitokpè, de Nourénou Atchadé, Daniel Edah, Eric Camille Houndété, Nouroudine Ska Saley, et bien d’autres.

Liste des 34 candidats

– BIO Sawe Yacoubou

– ADECHOKAN Gafari

– ALLASSANE Latifou

– MAMA Sika Ismael

– TAMA Jean Nazaire

– MITOKPE Dossou Guy

– DEGAN Armel Simon

– ADJA Eric

– KINNINNON Lucien

– HOUNDETE Eric Louis Camille

– AGON Valentin

– AGBODJO Renaud

– AMADOU Moukaila

-DOSSOU Emmanuel

– NATABOU Florent

– AGOSSOU Fresnel Médéssé

– SOGLONOU Mathieu

– SEKKO Azannas Fidele A.

– LOKO Achille Pacôme

– ATCHADE Nourenou

– KEREKOU Moïse

– DENON WOUEMA Victorin

– ABOU Elvis

– EDAH Daniel

– DE SOUZA Jean Claude

– FADE Olatoundji Victorin

– SAKA SLEY Nourou-Dine

– DJIMADJA Bienvenu Laurent

– SOUNON Konde Adam Lafia Sika

– VYAHO Nounagnon Simon Romaric Abdel

– OUASSANGARI Bio Sika Kamel

– KOKODE Nadin Ange Tayewo

– ZINSOU Bodé Smith

– KITTY Nathanaël.

7 octobre 2025 par ,