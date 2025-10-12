Aucun candidat enregistré à la CENA

Calme plat au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome autonome (CENA), ce samedi 11 octobre 2025.

Pour la deuxième journée consécutive, aucun candidat à la présidentielle de 2026 ne s’est présenté pour déposer son dossier. A la Commission Electorale Nationale Autonome autonome (CENA), ce samedi 11 octobre, l’ambiance était semblable à celle de la veille. Jusqu’à 17h30, heure de clôture, aucune déclaration de candidature n’avait été enregistrée.

Du côté de la CENA, tout est prêt. Le matériel et les équipes sont en place. Sacca Lafia, François Abiola et Laurentine Davo se sont rendus dans la salle dédiée à la réception des dossiers. Ils ont échangé avec le personnel.

Mais les prétendants au fauteuil présidentiel se font encore attendre.

Le délai court jusqu’au mardi 14 octobre 2025, date limite pour le dépôt des candidatures.

