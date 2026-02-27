Attaque nocturne contre les postes de Police et de douane à Ségbana

Une attaque menée par des individus armés non identifiés a visé, dans la nuit du jeudi 26 février 2026, des installations sécuritaires à Ségbana, dans le nord du Bénin.

Des tirs ont été entendus aux environs de 23 heures à Ségbana jeudi 26 février 2026. Selon des témoignages rapportés par Fraternitefm, des individus armés non encore identifiés ont pris pour cible le Commissariat frontalier de police de Wara ainsi que le poste de douane situé à la frontière entre le Bénin et le Nigeria.

Les premières informations font état de dégâts matériels importants. Un véhicule pick-up récemment acquis par les services douaniers aurait été incendié. Plusieurs motocyclettes ont également été réduites en cendres, et d’autres auraient été emportées par les assaillants.

Des téléphones portables auraient été également emporté. Des agents des forces de sécurité seraient par ailleurs injoignables, selon les mêmes sources.

Aucune communication officielle n’a été encore faite concernant l’attaque.

M. M.

27 février 2026 par