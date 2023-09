Atlantic Group change bientôt de nom et d’identité visuelle

Atlantic Group va bientôt changer de nom et l’identité visuelle de son pôle financier. L’annonce a été faite par le vice-président en charge du Pôle Financier, Léon Konan Koffi.

Dans le but de continuer à répondre de façon optimale aux exigences du marché bancaire moderne et d’améliorer de manière significative l’expérience de ses clients, Atlantic group fondé par l’ivoirien Koné Dossongui est sur le point de changer de nom ainsi que l’identité visuelle de son pôle financier. Cette décision intervient après le programme de modernisation et de transformation digitale. « Le point culminant de cette importante refonte sera le changement prochain de raison sociale de ses filiales, ainsi que des éléments de nomenclature et de visibilité qui les caractérisent aujourd’hui », informe le vice-président en charge du Pôle Financier Léon Konan Koffi.

Les nouvelles filiales bancaires et assurantielles de Atlantic Group seront identifiées respectivement par l’appellation AFG Bank pour les filiales du pôle Banque, et AFG Assur pour celles du pôle Assurance.

La campagne de rebranding débute avec le lancement de la toute nouvelle filiale dans l’océan Indien : AFG Bank Madagascar. Le changement de nom va s’étendre aux autres filiales « au rythme de la satisfaction préalable des exigences légales et réglementaires applicables à chaque contexte national ».

Opérant depuis plus de 40 ans dans le secteur bancaire, Atlantic Group a des filiales en Afrique Centrale, en Afrique de l’Ouest et dans l’Océan Indien. Outre le secteur de la finance (Banque et Assurance), Atlantic group est présent dans l’agriculture (plantations d’hévéa, de palmier à huile, d’agrumes, etc.), l’agro-indus- trie (transformation de cacao), l’industrie (cimenterie et minoterie), l’hôtellerie et les télécommunications. Atlantic Group se positionne comme « un partenaire financier panafricain de choix qui accroit l’inclusion financière des populations africaines sur le continent et à travers le monde ».

« Cette nouvelle identité visuelle est donc une matérialisation de la transformation en cours de notre Groupe et de son engagement à être toujours plus moderne, plus innovant et plus proche de la clientèle », a ajouté le Vice-président en charge du Pôle Financier.

A.A.A

13 septembre 2023 par