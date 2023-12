Aston Villa peut-il gagner la Premier League ?

Mais qui peut arrêter Aston Villa ? Le club de Birmingham vient de sortir une semaine assez exceptionnelle avec des victoires consécutives face à Manchester City et Arsenal en seulement 3 jours, et deux fois sur le score de 1-0. L’équipe d’Unai Emery est clairement le trouble-fête de la Premier League depuis le début de la saison et les fans de foot anglais commencent à croire à une nouvelle belle histoire, comme Leicester en 2016…

Aston Villa est clairement l’équipe sensation de ce début de saison en Angleterre. Contre toute attente ou presque, l’équipe de Birmingham est tout simplement imbattable à domicile, dans l’enfer du Villa Park qui accueillie plus de 40 000 personnes à chaque match. Les Villans sont intenables et sont sur une exceptionnelle série de 15 victoires d’affilée à domicile en Premier League. C’est la première fois de son histoire que le club réalise une telle série et elle est clairement à mettre au crédit d’Unai Emery. L’ancien coach du PSG et d’Arsenal, âgé de 52 ans, réussit très clairement à tirer la pleine mesure de son effectif, lui qui est arrivé au club le 1er novembre 2022, 7 jours seulement après avoir été viré de Villarreal. Chez les Villans, il a trouvé une équipe créée pour lui et a pu compter sur de vrais renforts cet été pour former une équipe compétitive et ambitieuse sur le plan national, mais aussi sur le plan européen avec une Ligue Europa Conférence à disputer.

Pour expliquer la réussite d’Aston Villa, 3ème de Premier League à seulement 2 points de Liverpool (1er), et avec deux points d’avance sur Manchester City (4ème), il faut revenir sur le super mercato estival réalisé par l’équipe de Birmingham. Cet été, Aston Villa a cassé sa tirelire pour acheter Moussa Diaby contre 55 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen. En 16 matchs de Premier League, l’ailier français compte 3 buts et 5 passes décisives et fait beaucoup de différences grâce à sa vitesse et sa technique. Les dirigeants ont aussi envoyé 33 millions d’euros pour Pau Torres, le talentueux défenseur central espagnol de Villarreal. Ils ont aussi fait des jolis coups : Nicolo Zaniolo en prêt payant (5 millions d’euros), Clément Lenglet en prêt du Barça ou encore Youri Tielemans, arrivé libre de tout contrat après la fin de son bail avec Leicester.

Avec un 4-4-1-1 archi solide, Unai Emery a trouvé une belle formule pour faire déjouer les adversaires et notamment Manchester City. Face aux Villans, City n’a tenté sa chance qu’à 2 reprises durant les 90 minutes, contre 22 fois pour Aston Villa, rien que ça. Les Citizen ont été privés de ballons comparés à d’habitude puisqu’ils n’ont eu que 54% de possession et n’ont pas obtenu un corner. De manière générale, Aston Villa parvient à poser des problèmes à tout le monde : 11 victoires, 2 nuls et 3 petites défaites.

Aujourd’hui, les Villans sont devenus de vrais outsiders pour remporter la Premier League aux yeux des bookmakers. Si on se fie aux cotes du foot anglais, Aston Villa est programmé à la 4ème place, puisqu’ils sont en 4ème position pour être le vainqueur final de la compétition (cote à 15,00). Manchester City, malgré sa 4ème place actuelle, est toujours favori avec une cote de 1,80, contre 4,00 pour Liverpool, l’actuel leader, et 4,50 pour Arsenal, vice-champion d’Angleterre en titre. Aston Villa, de son côté, peut rêver de tutoyer les sommets et a clairement sa carte à jouer en Ligue Europa Conférence….

18 décembre 2023 par