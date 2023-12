As Merco face à Zéphyr Fc pour une finale inédite

Les finalistes pour le compte de la 11è édition du tournoi ARBRE DE NOËL sont connus ce samedi 16 décembre 2023 à l’issue des demi-finales. Au terme de duels fratricides, Zéphyr Fc (tenant du titre) et As Merco revanchard face à FIFA United ont décroché leur billet pour l’ultime rencontre.

Tombeur de City Fc (4-0) en quart de finale, As Merco a fait d’une bouchée son bourreau (FIFA United) par le score de 2 buts contre rien. Vivien BOCOGA et ses coéquipiers ont, cette fois-ci, pris leur revanche sur leurs adversaires avec lesquels, ils partagent le même terrain Wembley. Une victoire historique pour les poulains de Fortuné DJOMAKY qui ont su gérer leur rencontre. Menés 1-0 en première partie grâce à un but splendide de Rock, les protégés du Président Wilfried DAGBELOU espéraient revenir au score de retour de la pause. Mais, c’était sans compter avec la hagne de vaincre des joueurs de As Merco qui ne veulent rien laisser passer. De retour de la pause, Vivien BOCOGA va profiter d’une erreur de la défense de FIFA United pour porter l’estocade. A 2-0, les carottes sont cuites pour FIFA United, finaliste de la 10è édition qui a vainement tenté de revenir à la marque. Au finish, As Merco qui court après son premier sacre depuis 10 ans se voit, ouvertes les portes de la finale.

Dans l’autre rencontre qui avait mis aux prises Zéphyr Fc (tenant du titre) à son éternel rival Abeilles d’Or, les champions en titre sont passés par toutes les émotions avant de remporter le gain de la partie en fin de jeu au terme des épreuves fatidiques des tirs au but. Dans une rencontre âprement disputée, Abeilles d’or avait misé sur la jeunesse pour cette 11è édition a tenu en respect son adversaire. En dehors du Vétéran Paterne ADOTÉVI, gardien du temple, l’équipe d’Abeilles d’Or a fait confiance à de très jeunes joueurs prometteurs. De Morel en passant par Emmanuel, Essaie, Bill, etc... Abeilles d’Or avait des arguments à faire valoir. Malheureusement, l’équipe n’a pas été très adroite dans les tirs au but. Zéphyr Fc récidive ainsi et composte son ticket pour la finale.

Une finale qui s’annonce donc époustouflante entre As Merco et Zéphyr Fc. Une rencontre inédite qui va se jouer sur des détails. Aucune des deux équipes n’a la faveur des pronostics, sauf que As Merco revanchard, ne permet plus à ses adversaires de le conduire vers les tirs au but. En attendant samedi 23 décembre 2023, le public sportif retient son souffle. Il est à noter que ce tournoi bénéficie de l’appui financier du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sports et Loisirs (FNDAJSL) et celui des bonnes volontés qui continuent de faire confiance en son Promoteur Ambroise ZINSOU.

Résultats Demi-finales

Zéphyr Fc # Abeilles d’Or : 0-0(2-0 ; a.t.b)

FIFA United # As Merco : 0-2

Samedi 23 décembre 2023

Terrain Wembley

Finale : As, Merco #Zéphyr FC

17 décembre 2023 par