Arsène Gbaguidi décroche son Doctorat en Sciences politiques

Arsène Gbaguidi, consultant international est désormais Docteur en Sciences politiques. Il a soutenu sa thèse de doctorat le mardi 3 février 2026, devant un jury présidé par le Professeur Ibrahim Salami.

« La gouvernance interne des partis politiques et consolidation de la démocratie en Afrique : Cas de la République du Benin et de la République centrafricaine », c’est le thème développé par Arsène Gbaguidi, pour sa thèse de doctorat. Il a présenté les résultats de ses recherches lors d’une soutenance mardi 3 février 2026.

Face au jury, l’impétrant expose que la pratique de la démocratie en Afrique a conduit à la restauration du multipartisme intégral dans le processus démocratique. Ce multipartisme renouvelé d’après ses analyses, a consacré la fin du parti unique et du parti d’État, en érigeant les partis politiques au rang d’acteurs principaux de la démocratie, à l’aune des enjeux du processus démocratique retrouvé au lendemain des années 1990. Malgré cela, les partis politiques ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.

Sur les cas du Benin et de la Centrafrique, objets de ses recherches, Arsène Gbaguidi a démontré que les partis politiques sont confrontés à plusieurs défis internes dont la confluence ne cesse de se révéler négativement sur la gouvernance politique. L’analyse des partis politiques dans ces deux États laisse apparaitre la nécessité d’une bonne gouvernance à l’intérieur des partis comme condition sine qua non de la gouvernance démocratique en général. Il soutient que le recours à la bonne gouvernance au sein des partis politiques augure également d’une bonne gouvernance politique au sein des États.

Face à ces constats, le nouveau Docteur propose qu’il faille d’une part, « humaniser la politique pour lui donner un sens ». Chose possible grâce au Droit devenu incontournable dans la construction de la démocratie en Afrique, et dont les partis politiques en sont le vecteur principal. Pour lui, c’est cette évidence qui relie la sécurité juridique et la sécurité politique. « La construction de la démocratie et de l’État de droit suppose que le système juridique impacte le système de gouvernance des partis politiques à travers des valeurs éthiques et morales, afin d’édifier une société politique démocratique et de droit de façon convenable en Afrique », a-t-il clarifié.

Arsène Gbaguidi fait remarquer d’autre part que si la proclamation des principes démocratiques ne pose pas de problème en Afrique subsaharienne, celle-ci a certainement un problème de pratique politique saine et de gouvernance démocratique. En se fondant sur le Bénin et la Centrafrique, il fait observer qu’il y a des « changements constants » dans les alliances entre les dirigeants et les partis, témoignant d’une politique déracinée et désarticulée par rapport aux principes ou à la fidélité aux valeurs de démocratie et de l’État de droit. Les crises de représentation et de légitimité en sont les conséquences immédiates à cause du factionnalisme des partis politiques dits démocratiques souvent aux prises dans l’arène politique africaine depuis les indépendances, a-t-il fait savoir avant d’évoquer la nécessité de démocratiser à nouveau les pratiques politiques au sein des partis politiques démocratiques en vue de perfectionner la gouvernance démocratique en Afrique.

Le jury convaincu des résultats de ses recherches lui décerne la mention Très honorable.

Le nouveau Docteur a assumé pendant près de 30 ans dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre, les rôles de leadership dans la formulation de conseils stratégiques à l’intention des hauts responsables de l’ONU et des chefs des opérations de maintien de la paix de l’ONU en ce qui concerne la mise en œuvre globale des résolutions successives du Conseil de sécurité de l’ONU. Il a dirigé avec succès des équipes dans divers domaines en lien avec la paix et la sécurité de l’ONU, y compris les processus de paix et politiques, les élections nationales et la gouvernance démocratique.

F. A. A.

9 février 2026 par ,