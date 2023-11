Arsène Dovoèdo installé CA de Hêvié

Le Chef d’Arrondissement (CA) de Hêvié a été installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie présidée, vendredi 10 novembre 2023, par le maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou.

Désigné par l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Arsène Dovoèdo a été installé dans ses fonctions de Chef d’Arrondissement (CA) de Hêvié. À la cérémonie de prise de fonction tenue vendredi 10 novembre 2023, le nouveau CA a appelé toutes les forces vives de l’arrondissement à se donner les mains pour le développement de Hêvié. « Je voudrais pouvoir compter sur mes bras armés que sont : les neuf Chef Villages, le conseil d’arrondissement, le conseil communal, le secrétariat exécutif, mais aussi et surtout sur vous, vaillantes populations de Hêvié, pour que la mission à moi dévolue, soit participative, inclusive, couronnée de succès et ce, pour le bonheur de chacun et de tous », a indiqué Arsène Dovoèdo, le nouveau Chef d’Arrondissement (CA) de Hêvié.

