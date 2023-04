Arrivée à Cotonou du président Paul KAGAME

Le président rwandais, Paul KAGAME a foulé le sol béninois au petit matin de ce samedi 15 avril 2023. Il séjourne au Bénin dans le cadre d’une visite d’État qui, selon l’agenda du gouvernement, s’achève ce dimanche 16 avril 2023.

Son Excellence Paul KAGAME, président de la République du Rwanda est déjà à Cotonou. Annoncé dans l’après-midi de ce vendredi 14 avril 2023, c’est finalement au petit matin du samedi 15 avril que le chef de l’État rwandais a foulé le sol béninois. Il a été accueilli à sa descente d’avion par une délégation gouvernementale composée des ministres Aurélien AGBENONCI des affaires étrangères, Romuald WADAGNI de l’économie et des finances, et Shadiya Alimatou ASSOUMAN du commerce et de l’industrie.

Dans le cadre de la visite du couple présidentiel du Rwanda, la première dame, Jeannette NYIRAMONGI KAGAME a précédé son époux dans la matinée du vendredi 14 avril.

F. A. A.

