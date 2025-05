Arrestation de deux présumés ravisseurs à Pèrèrè

Dans la commune de Pèrèrè, située dans le département du Borgou, le président des jeunes de Gnissy a fait l’objet d’une tentative de kidnapping dans la nuit du 5 au 6 mai 2025. Grâce à la mobilisation de la police républicaine et de la population, l’otage a été abandonné par ses ravisseurs et deux d’entre eux ont été interpellés, a appris Libre Express.

Enlèvement manqué dans la commune de Pèrèrè. Les faits se sont déroulés alors qu’Abdoulaye Séïdou, président des jeunes de Gninsy, se rendait à sa ferme dans la nuit du 5 au 6 mai 2025. Alors qu’il circulait à moto, il a été accosté par deux hommes qui ont tenté de le kidnapper. La victime a toutefois réussi à prendre la fuite et à se cacher, avant d’alerter la police.

« À mon retour de ma maison pour la ferme, j’ai croisé deux personnes et elles m’ont demandé si j’étais le président des jeunes. J’ai répondu par l’affirmative. Pendant nos discussions, comme c’est la nuit, j’ai laissé ma moto en marche et je leur ai demandé ce qu’ils voulaient. Après ma question, ils ont tenté de m’encercler. J’ai démarré ma moto en trombe. J’ai fui pour aller me cacher derrière un arbre et je ne suis plus allé à ma ferme », a témoigné la victime, contactée par Libre Express.

Selon le témoignage d’Abdoulaye Séïdou, les ravisseurs l’ont ensuite retrouvé et l’ont emmené de force sur une montagne. Leur objectif était de l’emmener au Nigeria pour y réclamer ensuite une rançon à sa famille. Les ravisseurs étaient armés de kalachnikov (AK47), selon les témoignages de la victime.

Alerté, le commissariat de police de Gninsy et les habitants de la localité ont rapidement bouclé la zone de l’enlèvement. Ils ont ainsi empêché les ravisseurs de s’enfuir avec leur otage vers le Nigeria. Deux présumés ravisseurs ont été interpellés et placés en garde à vue sur instruction du procureur de la république. Trois autres individus impliqués dans le kidnapping sont encore recherchés.

« Pendant que j’étais dans les mains des kidnappeurs, j’ai vu depuis la montagne que des policiers, des chasseurs traditionnels et la population étaient mobilisés et ils étaient à ma recherche. Avant de me libérer, les ravisseurs m’ont déshabillé complètement et m’ont laissé en caleçon. Ils m’ont frappé à nouveau et m’ont ensuite demandé de partir et de ne pas regarder derrière », a indiqué le président des jeunes à Libre Express.

Selon des informations de Libre Express, une enquête a été ouverte par la police républicaine pour retrouver les trois autres ravisseurs en fuite. Cette opération réussie par le commissariat de Gninsy démontre l’efficacité de la police communautaire mise en place dans la région. En août 2024, ce même commissariat avait déjà neutralisé un réseau de kidnapping en arrêtant un ravisseur qui voulait prendre le versement d’une rançon de 2,5 millions de francs CFA.

