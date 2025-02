Arnauld AKAKPO reconduit pour la mandature 2025-2030 à la la CCI Bénin

La Ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Shadiya Assouman, a procédé ce vendredi 07 février 2025, à l’installation des élus consulaires de la mandature 2025-2030 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Une première session ordinaire suivie des élections des organes dirigeants de l’institution consulaire.

Après leur élection le 5 janvier dernier, les 69 élus consulaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) ont été investis dans leur fonction ce vendredi 07 février 2025. Occasion pour la Ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Shadiya Assouman, d’adresser les félicitations du président de la République Patrice Talon aux élus et de leur confier une série de six missions.

Les élus consulaires ainsi installés ont procédé aux élections des organes dirigeants.

Le Secteur Privé a plébiscité à l’unanimité AKAKPO ARNAULD et son binôme MIGAN CASIMIR respectivement Président et 1er Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) au titre de la mandature 2025-2030.

Les autres membres du Bureau Consulaire ont eu la confiance du Président AKAKPO ARNAULD et ont donc été reconduits :

– Vice-président Industrie : Mme D’ALMEIDA KOJORI

– Vice-président Commerce : M. AROUNA KAMILOU

– Vice-président en charge des régions économiques : Mme CODJO TOSSOU CHRISTIANE

