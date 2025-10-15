mercredi, 15 octobre 2025 -

Justice

Arnaquée une Néerlandaise se suicide, le gayman béninois arrêté




Au Bénin, un cybercriminel a été présenté le lundi 13 octobre 2025 devant le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après son arrestation par des experts Néerlandais. Sa victime, une Néerlandaise qui a été dépouillée de 30 000 euros s’est donnée la mort ne pouvant plus supporter le poids des dettes. L’affaire fait grand bruit entre Cotonou et Amsterdam au point que la justice béninoise a été appelée à la rescousse.

Une arnaque qui conduit sa victime Néerlandaise au suicide. C’est l’histoire d’un jeune homme de nationalité béninoise qui avait déjà fait la prison pour cybercriminalité mais qui récidive. Selon les informations de Libre Express, le jeune homme a arnaqué une ressortissante des Pays-Bas pour la coquette somme de 30 000 euros soit environ 20 millions FCFA. La victime qui croulait sous le poids de la dette ne pouvant pas supporter cette arnaque s’est suicidée en se jetant sous les rails d’un train.

Face à cette situation, le mari de la victime ainsi que sa fille âgée de 27 ans se sont mis sur l’affaire pour retrouver ce cybercriminel. C’est ainsi qu’au moins deux experts Néerlandais se sont mis aux trousses de ce cybercriminel. L’enquête minutieuse menée à partir des messages échangés entre la victime et son bourreau a permis de localiser le cybercriminel au Bénin. Les experts Néerlandais qui sont venus à Cotonou avec la fille et le mari de la victime ont pu localiser le domicile du cybercriminel. Ce dernier a été interpellé par ces derniers et remis au Centre national d’investigations numériques ( CNIN).

Présenté au parquet spécial de la CRIET, il s’est avéré que le jeune homme à l’origine des faits est un gayman qui a été déjà condamné par la CRIET. Ce repris de justice a été placé en détention préventive pour des faits d’escroquerie. Le jeune homme risque jusqu’à 20 ans de prison ferme pour escroquerie via internet avec situation aggravante, selon les dispositions en vigueur au Bénin.

15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




