Armand Gansè quitte le conseil communal pour le Parlement

Elu député, Armand Gansè démissionne du conseil communal de Bohicon. Il a déposé sa démission ce mercredi 22 février 2023 au secrétariat de la mairie de Bohicon.

Armand Gansè démissionne du conseil communal de la ville de Bohicon pour siéger à l’Assemblée nationale. Il laisse place à sa suppléante Doukpo Olaribi. Armand Gansè a été élu sur la liste du Bloc Républicain dans la 23e circonscription électorale lors des élections législatives le 8 janvier dernier.

« (..) Je vous rassure, monsieur le Maire, de mon soutien indéfectible dans la mise en œuvre de votre programme de développement communal et ce, pour le plus grand bonheur de la population de Bohicon », a écrit le député dans sa lettre de démission. Mes appuis techniques et suggestions poursuit-il, pour un Bohicon bien gouverné, développé, prospère et rayonnant, ne vous feront aucunement défaut.

A.Ayosso

22 février 2023 par