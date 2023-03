Armand Gansè démissionne de la SOGEMA

Le Directeur Général de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) a démissionné, jeudi 09 mars 2023, à travers un courrier adressé au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

Armand Gansè n’est plus le Directeur Général de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA). Dans une correspondance adressée, jeudi 09 mars 2023, au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, le DG SOGEMA a notifié sa démission.

Une démission qui intervient à la suite de l’élection de l’ex DG à l’Assemblée nationale, 9è législature.

Selon la loi N° 2019-43 portant code électoral en République du Bénin, le mandat de député est incompatible avec certaines dont celle de Directeur général de société publique (article 160 et 161)

Armand Gansè aura passé sept années à la tête de la SOGEMA.

