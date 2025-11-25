Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè

857 visites en ce moment
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé par le Lieutenant-colonel Codjo Armand Assogbaga. Il a pris fonction mercredi 19 novembre 2025, lors d’une cérémonie présidée par le Général de division Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces armées béninoises.
Un nouveau dirigeant à la tête du Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè. Il a nom Lieutenant-colonel Codjo Armand Assogbaga. Il succède au colonel Henri Tozé. En présence d’amis et de personnels des forces de défense et de sécurité, le Lieutenant-colonel Codjo Armand Assogbaga a pris l’engagement d’œuvrer pour le bon fonctionnement du Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè.
Officier de l’arme de l’infanterie, le Lieutenant-colonel Codjo Armand Assogbaga a été promu commandant en septembre 2025. Il a intégré les Forces armées béninoises le 20 mai 1997. C’est un ancien enfant de troupe de la 4ème promotion du Prytanée militaire de Bembèrèkè.
