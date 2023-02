Arise IIP et Bpifrance s’associent pour développer des projets

Bpifrance et ARISE IIP ont signé un accord pour développer conjointement des projets de co-industrialisation et connecter les écosystèmes d’affaires entre l’#Afrique et la #France, en s’appuyant sur les bureaux de Bpifrance sur le continent. Le partenariat vise à identifier et soutenir les potentiels de leurs écosystèmes respectifs, à promouvoir des programmes de financement bilatéraux et à étudier la possibilité d’investissements conjoints.

Les deux organisations mettront également à profit leurs expériences et collaboreront sur les opportunités commerciales potentielles, le soutien aux réseaux et la création d’écosystèmes, notamment via la plateforme Euroquity de Bpifrance.

– Gagan Gupta, fondateur et PDG d’ARISE IIP : « ce programme ambitieux avec notre partenaire de confiance, Bpifrance, va permettre d’accélérer le développement des PME françaises en Afrique. »

– Nicolas Dufourcq, PDG de Bpifrance : « Nous sommes très heureux de coopérer avec Arise IIP pour travailler ensemble sur ces aspects de co-industrialisation et de connexion des écosystèmes d’affaires entre l’Afrique et la France. L’objectif pour Bpifrance sera de capitaliser sur le potentiel de ces plateformes industrielles pour sensibiliser les entrepreneurs français et africains aux opportunités offertes et dynamiser les connexions et les échanges commerciaux. »

💬 @Gupta_Gagan_ : "This ambitious program with @Bpifrance will accelerate the development of 🇫🇷 SMEs in Africa. @AriseIIP's industrial platforms across the continent are growth drivers for these companies that want to be part of the sustainable industrialization of the continent" pic.twitter.com/9Ch9qurmxf — ARISE IIP (@AriseIIP) February 15, 2023

