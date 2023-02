Après son Doctorat, Bio Orou Nikki décroche un Master professionnel en environnement

Après un doctorat en Géosciences de l’environnement et aménagement de l’espace, Bio Orou Nikki a soutenu, jeudi 02 février 2023, à l’Université d’Abomey-Calavi, un Master professionnel en Evaluation environnementale et sociale. « Analyse diagnostique de la mise en œuvre des études d’impact environnemental et social au Benin de 2010 à 2020 », c’est le thème que l’impétrant a brillamment défendu devant le jury présidé par Auguste Houinsou, maître de conférences des universités du CAMES.

A travers un mémoire de Master professionnel en Evaluation environnementale et sociale, Bio Orou Nikki a souhaité contribuer à l’amélioration du processus d’étude d’impact environnemental et social au Bénin. Il a publié les résultats de ses recherches au cours de la soutenance qui a lieu jeudi 02 février 2023. Qualité des rapports d’Etudes d’impact environnemental et social (EIES) transmis à l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE) pour la validation sans que les Termes de Référence n’aient été validées, c’est la problématique que le candidat a abordé dans son travail. Il a évoqué l’importance des études d’impact environnemental et social dans l’exécution des projets. Pour lui, sans les études d’impact environnemental, on ne devrait réaliser les projets de développement. « Cela détruit l’environnement », a observé Bio Orou Nikki. L’étude d’impact environnemental selon lui, garantit la durabilité parce que l’instant recherché après, est celui du plan de gestion environnemental et social qui suit le projet. Les mesures d’atténuation et des mesures de bonification sont inclues dans ce plan, a expliqué l’impétrant.

A travers son étude diagnostique, il informe avoir étudié les réformes sur les plans institutionnel, législatif, et réglementaire, ainsi que la pratique au niveau des acteurs. Ce qui lui a permis de ressortir les limites et les insuffisances pour une amélioration du processus.

Au nombre des insuffisances relevées par l’étude diagnostique, il a évoqué entre autres, l’inexistence d’un système d’agrément au niveau des consultants. Tout le monde ne peut pas se lever pour se dire consultant en évaluation environnemental et social. Au niveau de l’ABE, structure en charge de la mise en œuvre de tout le processus, des réformes sont en cours. Les guides techniques qui datent depuis les années 2001 sont déjà révisés ; en 2022, il y a eu des nouveaux projets. Et ce, grâce à de nouveaux projets émergents qui n’étaient pas pris en compte. Avec l’avènement du numérique, il y a moins de tracasseries, a expliqué Bio Orou Nikki qui a par ailleurs souligné la nécessité pour les consultants de se mettre à jour afin de constituer un vivier pour les Partenaires techniques et financiers (PTF), parfois contraints de recourir à des experts internationaux. « La question de l’environnement est une question d’Etat, une question d’enjeu pour le présent et pour le futur », a-t-il précisé.

A la question de savoir pourquoi un Master professionnel après un doctorat, Bio Orou Nikki apprend que le doctorat est généraliste, et ne pointe pas toutes les questions spécifiques. « Le Master professionnel en évaluation environnemental traite des questions techniques et spécifiques de la durabilité environnementale. Cela relève également de l’administration de l’environnement, alors que le doctorat n’est que académique », a-t-il expliqué. Par ce mémoire, il entend par ailleurs, donner la preuve que « par humilité, on peut toujours continuer à apprendre ».

F. A. A.

