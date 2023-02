Les États-Unis portent secours à la Turquie et à la Syrie

Des membres de l’équipe d’intervention en cas de catastrophe naturelle de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) déchargent des marchandises sur la base aérienne d’Incirlik, en Turquie, le 8 février. (U.S. Air Force/Senior Airman Joshua T. Crossman)

Des équipes américaines de recherche et de sauvetage sont sur le terrain en Turquie à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région, et le gouvernement des États-Unis s’engage à poursuivre son soutien au-delà du court terme.

Le 6 février, le président Biden a demandé aux responsables américains de fournir « toute l’aide nécessaire » après le séisme de magnitude 7,8 qui a détruit des bâtiments et fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le 8 février, le bilan s’élevait à plus de 15 000 morts, selon les rapports de presse.

Des professionnels de la recherche et du sauvetage assis dans un avion cargo. (U.S. Air Force/Senior Airman Faith Barron)

Des membres d’une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain du comté de Fairfax, en Virginie, sont en route pour la Turquie, le 7 février, pour prêter main-forte après le séisme. (U.S. Air Force/Senior Airman Faith Barron)

« Nos équipes se déploient rapidement pour commencer à soutenir les efforts de recherche et de sauvetage de la Turquie et répondre aux besoins des personnes blessées et déplacées par le tremblement de terre, a déclaré Joe Biden. Les partenaires humanitaires soutenus par les États-Unis interviennent eux aussi face à la destruction en Syrie. »

Les équipes du service d’incendie du comté de Los Angeles* et du service d’incendie et de secours du comté de Fairfax* apportent des chiens de recherche et des ingénieurs structurels. Les deux équipes sont également intervenues lors du séisme massif qui a frappé le Népal en avril 2015.

#LACoFD USA-2 has been activated by @usaid and is deploying to the Turkey earthquake. The deployment team will consist of 81 personnel, 6 K9 teams, and 3 structural engineers. A press conference is scheduled for 5:00 p.m. at 12605 Osborne St. Pacoima CA 91331. pic.twitter.com/mAGRiz8n57 — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) February 6, 2023

Les équipes déployées font partie du programme de secours en cas de catastrophes naturelles de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Sa mission consiste à évaluer la zone sinistrée, à cerner les besoins prioritaires et à coordonner l’aide avec les autorités turques et d’autres partenaires.

De son côté, l’Union européenne dépêche aussi des équipes de recherche et de sauvetage en Turquie et fournit des systèmes de cartographie d’urgence par satellite, rapporte l’Associated Press.

Des militaires chargeant une palette sur un avion-cargo (U.S. Air Force/Staff Sergeant Marco A. Gomez)

Des membres du 436e escadron de transit de l’U.S. Air Force chargent des fournitures dans un avion à la base aérienne de Dover, au Delaware, le 7 février. (U.S. Air Force/ Staff Sergeant Marco A. Gomez)

Parallèlement, des organisations humanitaires soutenues par les États-Unis répondent à la catastrophe en Syrie. Au 8 février, les Casques blancs, une organisation syrienne d’intervention d’urgence soutenue par l’USAID, avaient dégagé plus de 1 000 survivants* des décombres. D’autres partenaires humanitaires des États-Unis livraient de la nourriture, de l’eau, des abris et une aide médicale aux Syriens sinistrés.

L’administratrice de l’USAID, Samantha Power, a demandé que la frontière entre la Turquie et la Syrie reste ouverte afin que l’aide essentielle puisse parvenir là où elle est nécessaire.

« Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les personnes touchées par ces tremblements de terre dans les jours, les semaines et les mois à venir », a souligné le secrétaire d’État Antony Blinken, le 6 février.

https://share.america.gov/fr/apres-le-seisme-les-etats-unis-portent-secours-a-la-turquie-et-a-la-syrie/?utm_source=cision&utm_medium=referral

15 février 2023 par