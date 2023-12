Après le VietNam , Olushegun BAKARI met le Cap sur l’inde

Après Hanoi où il a signé un accord de Coopération entre le Bénin et le VietNam, Le ministre des affaires étrangères du Bénin Shegun Bakari séjourne à New Delhi. Il a été accueilli par Arindam Bagchi porte Parole du Ministère des affaires étrangères de l’Inde.

Au programme, le renforcement de la coopération entre nos deux états, des échanges au haut niveau dans plusieurs secteurs ainsi que la signataire de plusieurs accords dans le commerce, l’agriculture, la santé et surtout les technologies.

Warm welcome to FM @shegunbakari of Benin as he arrives in New Delhi on an offical visit.

The visit will further strengthen 🇮🇳-🇧🇯 ties. pic.twitter.com/TeaoL5uDHN

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) December 17, 2023