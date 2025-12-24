mercredi, 24 décembre 2025 -

736 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Visite d’une délégation au Bénin

Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana




La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre 2025, pour la seconde fois une délégation officielle du gouvernement ghanéen, conduite par Julius Debrah, chef de cabinet du président du Ghana.

Venue s’imprégner du modèle de développement industriel mis en place au Bénin, fondé sur la transformation locale et la création d’emplois, une délégation du gouvernement ghanéen a échangé, mardi 23 décembre 2025, avec les responsables de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

La délégation composée de plusieurs ministres ainsi que des responsables d’entreprises s’est informée sur l’organisation de la Zone, son fonctionnement et ses résultats. Cette visite qui intervient après celle du 5 août 2025 est le signe que la GDIZ inspire dans la sous-région et à l’international.

Développée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État béninois et Arise Integrated Industrial Platforms, la GDIZ s’étend sur plus de 1 600 hectares. Elle accueille, sur les 400 hectares déjà développés, des unités industrielles dans le textile, l’agro-industrie, la production de carreaux et d’autres secteurs de transformation.

L’essor du ‘’Made in Benin’’

Dans le textile, la zone s’est imposée comme un acteur exportateur vers les marchés internationaux. La GDIZ a livré plus de 80 000 vêtements pour la marque française KIABI, notamment des leggings pour enfants, marquant un jalon dans l’exportation de produits « Made in Benin » vers l’Europe. KIABI prévoit plusieurs millions de pièces produites localement dans les années à venir.

Elle a également expédié ses premiers vêtements pour U.S. Polo Assn., marque américaine distribuée dans plus de 130 pays, avec des polos et T-shirts destinés au marché européen via un partenaire italien.

La zone travaille avec The Children’s Place (TCP), un important détaillant américain de vêtements, qui a réceptionné des milliers de pièces issues de la GDIZ, ouvrant ainsi l’accès de la production béninoise au marché nord-américain.

Plus récemment, la marque française GEMO, du groupe Eram, a confié à la GDIZ la confection de milliers de vêtements, avec des objectifs ambitieux de production pour 2026. Ces contrats renforcent la réputation de la GDIZ comme plateforme compétitive, capable de répondre aux exigences de volume, de qualité et de délais des grandes marques.

Parallèlement, la GDIZ est associée à un projet en lien avec la Coupe du monde de football 2026, visant à produire des maillots « Made in Africa » pour l’événement mondial.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Lire la suite

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la dernière étape des sélections


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
C’est à Cotonou que se conclura, vendredi 26 décembre, la sélection des (…)
Lire la suite

Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)
Lire la suite

BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
Lire la suite

PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !


22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de (…)
Lire la suite

Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
Lire la suite

La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)
Lire la suite

45 PME béninoises misent sur la croissance collaborative


20 décembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu la 2ᵉ (…)
Lire la suite

Les marchés financiers renouvèlent leur confiance au Bénin


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
Lire la suite

Machoud Mama innove avec des couveuses solaires


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction
Machoud Mama, technicien avicole veut révolutionner le secteur de la (…)
Lire la suite

KIM Sarl condamnée à 5,6 millions FCFA après une commande non livrée


16 décembre 2025 par Marc Mensah
La société KENEBA INTERNATIONAL MARKET (KIM) Sarl a été condamnée par (…)
Lire la suite

‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Lire la suite

Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses (…)
Lire la suite

Le coût des billets d’avion dans l’espace CEDEAO baisse dès le 1er janvier


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont acté, mercredi 10 décembre (…)
Lire la suite

Ecobank aux côtés des entrepreneurs qui façonnent l’avenir du continent


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1 000 candidats. 16 talents retenus. Une audience mondiale. Une (…)
Lire la suite

Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Lire la suite

Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires