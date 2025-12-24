Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre 2025, pour la seconde fois une délégation officielle du gouvernement ghanéen, conduite par Julius Debrah, chef de cabinet du président du Ghana.

Venue s’imprégner du modèle de développement industriel mis en place au Bénin, fondé sur la transformation locale et la création d’emplois, une délégation du gouvernement ghanéen a échangé, mardi 23 décembre 2025, avec les responsables de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

La délégation composée de plusieurs ministres ainsi que des responsables d’entreprises s’est informée sur l’organisation de la Zone, son fonctionnement et ses résultats. Cette visite qui intervient après celle du 5 août 2025 est le signe que la GDIZ inspire dans la sous-région et à l’international.

Développée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État béninois et Arise Integrated Industrial Platforms, la GDIZ s’étend sur plus de 1 600 hectares. Elle accueille, sur les 400 hectares déjà développés, des unités industrielles dans le textile, l’agro-industrie, la production de carreaux et d’autres secteurs de transformation.

L’essor du ‘’Made in Benin’’

Dans le textile, la zone s’est imposée comme un acteur exportateur vers les marchés internationaux. La GDIZ a livré plus de 80 000 vêtements pour la marque française KIABI, notamment des leggings pour enfants, marquant un jalon dans l’exportation de produits « Made in Benin » vers l’Europe. KIABI prévoit plusieurs millions de pièces produites localement dans les années à venir.

Elle a également expédié ses premiers vêtements pour U.S. Polo Assn., marque américaine distribuée dans plus de 130 pays, avec des polos et T-shirts destinés au marché européen via un partenaire italien.

La zone travaille avec The Children’s Place (TCP), un important détaillant américain de vêtements, qui a réceptionné des milliers de pièces issues de la GDIZ, ouvrant ainsi l’accès de la production béninoise au marché nord-américain.

Plus récemment, la marque française GEMO, du groupe Eram, a confié à la GDIZ la confection de milliers de vêtements, avec des objectifs ambitieux de production pour 2026. Ces contrats renforcent la réputation de la GDIZ comme plateforme compétitive, capable de répondre aux exigences de volume, de qualité et de délais des grandes marques.

Parallèlement, la GDIZ est associée à un projet en lien avec la Coupe du monde de football 2026, visant à produire des maillots « Made in Africa » pour l’événement mondial.

