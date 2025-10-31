vendredi, 31 octobre 2025 -

Crise politique au sein du parti Les Démocrates

Après Sodjinou, le parti LD perd cinq députés




La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée ces dernières heures avec le départ collectif d’un groupe de députés. Après avoir annoncé leur départ au sein du groupe parlementaire LD à l’Assemblée nationale, les députés démissionnaires ont fait une déclaration à la presse en début de soirée ce vendredi 31 octobre 2025, annonçant officiellement leur départ de la formation politique présidée par l’ex président Boni YAYI.
Cette décision selon la déclaration lue par Joël GODONOU, « résulte de pratiques internes regrettables qui ont progressivement érodé la confiance, fragilisé l’unité et compromis le fonctionnement démocratique du parti ». « Ces dysfonctionnements ne sont pas de simples divergences d’opinion : ils traduisent un problème structurel et une ligne de gouvernance inadéquats au développement d’un parti politique moderne », a-t-il laissé entendre.
Il avait à ses côtés les députés NAHUM Constant, do REGO Léansou, ADJOVI Chantal, Denise HOUNMENOU, et Patrick DJIVO, tous démissionnaires.

Lire déclaration

DECLARATION DE PRESSE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Mesdames et messieurs de la presse, Merci d’avoir répondu à notre appel.
Il nous incombe aujourd’hui de nous adresser à vous pour clarifier notre position à la suite des récents développements au sein du Parti « Les Démocrates » et, par ricochet, du Groupe parlementaire « Les Démocrates ».
Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de démissionner du Parti « Les Démocrates » ce jour 31 Octobre 2025. Cette décision résulte de pratiques internes regrettables qui ont progressivement érodé la confiance, fragilisé l’unité et compromis le fonctionnement démocratique du parti. Ces dysfonctionnements ne sont pas de simples divergences d’opinion : ils traduisent un problème structurel et une ligne de gouvernance inadéquats au développement d’un parti politique moderne.
Avec tout le respect dû au Président Boni YAYI ancien président de la République et président du parti Les Démocrates, il est de notre devoir de citoyen d’avouer qu’il a laissé trop de situations pourrir la bonne santé du parti, toute chose nuisible à son développement et à l’épanouissement de ses cadres.
Jour après jour, la ligne directrice de gouvernance du parti a décliné vers une paranoïa destructrice et un esprit de revanche et d’écrasement de tout ce qui est soupçonné à tort ou à raison proche du Président Patrice Talon.
Le mérite des cadres ne se mesurant désormais que par rapport à ce repère, la sérénité a fini par déserté le parti et des camps inconciliables se sont formés avec la bénédiction du président du parti.
Le parti semble être à bout de course et les événements actuels n’en sont que la conséquence.
Notre idéal commun, pour ceux d’entre nous qui sont au parti pour cet idéal, est pourtant noble et correspond aux attentes du peuple béninois dans sa grande majorité. Malheureusement, le parti Les Démocrates, dans son état actuel et avec l’état d’esprit qui le gouverne, n’est plus en mesure d’en assurer la promotion. Ne pas l’admettre serait faire preuve d’hypocrisie ou d’aveuglement.
C’est en conséquence de tout cela que nous avons décidé en toute liberté et responsabilité de démissionner du parti et d’envisager différemment la défense de notre idéal de démocratie, de liberté et de justice sociale qui ne peut s’éteindre faute de moyen politique.
Nous osons affirmer avec détermination et sans complexe que le quinquennat à venir a l’issue de l’élection présidentielle et des élections générales dont les processus sont bien avancés, ne nous laissera pas continuer de prêcher dans le désert. Nous tenons à faire entendre efficacement notre voix et contribuer à corriger la gouvernance de notre pays parce qu’un changement d’hommes et d’équipe s’opérera. Nous exprimons ici notre disponibilité à collaborer avec toutes les bonnes volontés qui voudront bien partager notre idéal et le promouvoir.
Nous voulons en effet que la démocratie soit restaurée, que les libertés soient respectées et protégées, qu’il y ait une justice sociale, que le développement du Bénin soit plus équilibré et que les fruits du développement économique soient mieux partagés.
Ensemble avec toutes les bonnes volontés nous pouvons construire notre pays le BENIN en paix et dans la concorde.
Vive le Bénin

Fait à Cotonou, le 31 octobre 2025

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




