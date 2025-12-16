mardi, 16 décembre 2025 -

Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?




Les paris sportifs et les jeux de casino mobiles gagnent rapidement en popularité en Côte d’Ivoire. De nombreux utilisateurs veulent savoir si l’application 1win fonctionne correctement sur les smartphones Android et si elle est adaptée aux joueurs locaux.

Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles concernant son installation, ses fonctionnalités, ses conditions techniques et ses avantages.

L’application 1win est-elle disponible pour Android ?

Oui, l’application 1win est compatible avec les appareils Android et peut être téléchargée gratuitement. Elle est distribuée sous forme de fichier APK via le site officiel 1win. Comme pour la majorité des applications de paris, elle n’est pas disponible sur Google Play Store en raison des restrictions imposées par Google.
Cela ne pose aucun problème pour les joueurs ivoiriens : il suffit de télécharger l’APK depuis le site officiel et de l’installer. L’application prend en charge les paiements en franc CFA (XOF) et offre des méthodes locales populaires comme Payplus, Umob, Perfect Money, Muchbetter, MoneyGo, ainsi que les cryptomonnaies.

Caractéristiques techniques principales

L’application a été conçue pour fonctionner même sur des smartphones peu puissants. Spécifications :

  • Système d’exploitation. Android 5.0 ou plus récent ;
  • Taille du fichier APK. Environ 100-110 Mo ;
  • Espace nécessaire après installation. 150-200 Mo ;
  • Langues disponibles. Français, anglais et autres ;

Sur les modèles récents (Android 10+), la vitesse de chargement est environ 30 % plus rapide que sur la version mobile du site.

Comment télécharger et installer l’APK 1win sur Android
Le processus est simple et prend seulement quelques minutes :

  1. Allez sur le site officiel 1win. Cliquez sur le bouton de téléchargement Android.
  2. Activez l’installation depuis des sources inconnues. Dans les paramètres de sécurité de votre smartphone.
  3. Téléchargez le fichier APK. Attendez la fin du téléchargement.
  4. Lancez le fichier et confirmez l’installation. Le système installe automatiquement l’application.
  5. Ouvrez 1win. Une icône apparaîtra sur votre écran d’accueil, vous pourrez vous connecter ou créer un compte.

Mises à jour et stabilité

L’application Android est régulièrement mise à jour. Lorsqu’une nouvelle version est disponible, vous recevez une notification et pouvez installer la mise à jour via un nouveau fichier APK.
Les retours des utilisateurs ivoiriens confirment que l’application est stable. Si un problème survient, il est recommandé de vider le cache ou de réinstaller la dernière version.

Fonctionnalités disponibles sur Android

L’application mobile 1win donne accès à tous les services proposés par le site :

  • Paris sportifs. Football, basketball, tennis, boxe, MMA, volley-ball et bien plus ;
  • Paris en direct. Suivi des matchs en temps réel avec possibilité de placer des mises ;
  • Esport. Dota 2, CS:GO, Valorant, League of Legends, etc. ;
  • Casino. Machines à sous, roulette, blackjack, baccarat ;
  • Live Casino. Jeux avec croupiers en direct ;
  • Jeux crash. Aviator et autres formats rapides ;
  • Poker. Salle de poker dédiée.

Bonus accessibles dans l’application Android

L’application permet de profiter de toutes les promotions disponibles pour les joueurs ivoiriens.

  • Bonus de bienvenue. Jusqu’à 500 % sur les 4 premiers dépôts, avec un maximum de 350 000 XOF ;
  • Cashback casino. Remboursement hebdomadaire sur les pertes dans les machines à sous ;
  • Bonus express. De 7 à 15 % supplémentaires pour les paris combinés ;

Offres spéciales. Promotions pour le poker, les jeux crash et les loteries.

Points forts et limites de l’application

Comme tout logiciel, l’application Android présente des avantages mais aussi quelques contraintes.

Avantages :

  • Accès complet aux paris et au casino ;
  • Chargement rapide, plus fluide que la version web ;
  • Compatibilité avec les moyens de paiement locaux ;
  • Notifications push pour les matchs et bonus ;
  • Installation simple via APK.

Inconvénients :

  • Non disponible sur Google Play, installation manuelle obligatoire ;
  • Besoin d’installer les mises à jour régulièrement ;
  • Fonctionne uniquement à partir d’Android 5.0.

Verdict : 1win fonctionne-t-il sur Android en Côte d’Ivoire ?

La réponse est claire : oui, l’application 1win est entièrement fonctionnelle sur Android. Les joueurs ivoiriens peuvent la télécharger gratuitement, l’installer rapidement et accéder à toutes les options – paris sportifs, casino, esport, poker, dépôts et retraits en XOF, ainsi que les bonus.
Grâce à sa compatibilité avec les smartphones Android modernes et aux méthodes de paiement locales, c’est une solution fiable pour parier et jouer partout en Côte d’Ivoire.

FAQ

Comment télécharger l’application 1win sur Android en Côte d’Ivoire ?

Il suffit d’aller sur le site officiel 1win, de télécharger le fichier APK et de l’installer après avoir activé l’option « sources inconnues » dans les paramètres de sécurité de votre téléphone.
Est-ce que je peux déposer et retirer de l’argent en XOF depuis l’application Android ?
Oui. L’application prend en charge les paiements en franc CFA via Clapay, Payplus, UMob, Muchbetter, MoneyGo, ainsi que les cryptomonnaies.
L’application Android est-elle différente de la version mobile du site ?
L’application est plus rapide et propose des fonctionnalités supplémentaires comme les notifications push et un accès direct aux flux en direct. La version mobile du site reste une alternative si vous ne souhaitez pas installer l’APK.

16 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




