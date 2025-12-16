mardi, 16 décembre 2025 -

621 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Valorisation de l’image du Bénin

Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"




L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à projets pour la conception, la production et la fourniture des goodies officiels de la marque-pays du Bénin « Un Monde de Splendeurs ». Le but est d’identifier des prestataires disposant à la fois d’une capacité créative solide et d’une compétence technique éprouvée pour transformer les attributs visuels et symboliques de la marque en objets attractifs et de haute qualité. La date limite de dépôt des dossiers et des échantillons est fixée au 26 décembre 2025. Lire l’appel à projets.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Lire la suite

TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à (…)
Lire la suite

Le Bénin met en lumière son patrimoine et sa créativité à Dakar


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du Bénin conduite par l’Agence de développement des arts (…)
Lire la suite

Une Arène culturelle à l’emplacement du « musée de la corruption »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Porto-Novo va abriter une Arène culturelle. L’infrastructure
Lire la suite

La 1ere édition de Cotonou Comedy Festival clôturée en apothéose


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de Cotonou Comedy Festival s’est refermée en (…)
Lire la suite

‘’Mi Kwabo’’, une soirée d’humour mémorable au Palais des Congrès


7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité, ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition (…)
Lire la suite

Un volet intellectuel riche en échanges et connaissances


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les materclass et table ronde organisées dans le cadre de la première (…)
Lire la suite

Le Musée international du Vodun prend forme


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite

A Cotonou, Keith Sonon prépare un marathon culinaire historique


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon entend réaliser dans le cadre du (…)
Lire la suite

Ouidah accueille une exposition dédiée au Gèlédè


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)
Lire la suite

3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à (…)
Lire la suite

Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO


18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et (…)
Lire la suite

TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo nominée pour Grammy Awards 2026


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La star de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient une fois encore (…)
Lire la suite

"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par Marcel HOUÉTO
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice (…)
Lire la suite

« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires