Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"

L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à projets pour la conception, la production et la fourniture des goodies officiels de la marque-pays du Bénin « Un Monde de Splendeurs ». Le but est d’identifier des prestataires disposant à la fois d’une capacité créative solide et d’une compétence technique éprouvée pour transformer les attributs visuels et symboliques de la marque en objets attractifs et de haute qualité. La date limite de dépôt des dossiers et des échantillons est fixée au 26 décembre 2025. Lire l’appel à projets.

16 décembre 2025 par ,