Plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué à Abomey Calavi

Appel à projets pour la construction d’entrepôts et espaces de stockage




A travers un communiqué en date du 22 septembre 2025, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable lance un appel à projets pour la construction d’entrepôts et autres espaces de stockage sur la future plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué dans la commune d’Abomey-Calavi.

Dans le cadre du projet de construction de la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué à Abomey Calavi, un domaine de 60 hectares est réservé dont 35 hectares pour la réalisation de la plateforme du Port Autonome de Cotonou et 25 hectares aux professionnels du secteur logistique et transports.

Les promoteurs et investisseurs privés (personnes morales ou physiques) du secteur qui souhaitent construire des entrepôts et autres espaces de stockage sur la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué sont donc invités à soumettre leur dossier. Les dossiers doivent être déposés au secrétariat de la SImAU à Cotonou ou par courriel à promo.rdp@simaubenin.com au plus tard le 30 octobre 2025.

22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Un symbole de la ville de Ouidah démoli


22 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’ouvrage ornemental qu’on appelait « la Porte d’entrée » de la ville (…)
Lire la suite

L’INF recrute un chef de pôle des antennes départementales et points focaux


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Afin de renforcer de sa proximité avec les populations, l’Institut (…)
Lire la suite

Un atelier de formation des journalistes s’ouvre lundi à Cotonou


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un atelier de formation des journalistes s’ouvre le lundi 22 septembre (…)
Lire la suite

PADeM-Bénin alerte sur l’aide de l’Etat de la presse


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi des finances pour l’année 2026, transmis par le (…)
Lire la suite

Paris pour tous. Révélez-vous ! La formule du succès


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Choisissez votre style. Votre stratégie idéale. Votre propre rythme. (…)
Lire la suite

Un dialogue régional à Cotonou pour repenser la paix dans le Golfe de (…)


18 septembre 2025 par Marc Mensah
‎ Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en (…)
Lire la suite

Les commerçants entre espoir et inquiétude au marché Dantokpa


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le projet de relocalisation du marché Dantokpa initié par le président (…)
Lire la suite

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Lire la suite

11 nouveaux hôpitaux pour des pôles de soins spécialisés dans 9 villes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Une phase sportive de rattrapage du concours douane le 20 prochain


16 septembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale de la douane annonce l’organisation d’une session (…)
Lire la suite

La gratuite du CIP et de l’acte de naissance prorogée au 19 septembre


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations au Bénin ont encore la possibilité de se faire délivrer (…)
Lire la suite

Candidats à la présidentielle 2026, voici les impôts à payer


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin (…)
Lire la suite

ANIP offre des services gratuits du 13 au 16 septembre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la (…)
Lire la suite

La nouvelle loi organique sur la Cour constitutionnelle promulguée


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a promulgué, le 25 juillet 2025, la nouvelle (…)
Lire la suite

Deux gagnants du Quinté+ reçoivent près de 30 millions F de la LNB


12 septembre 2025 par Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin (LNB.SA) a encore tenu ses promesses en (…)
Lire la suite

Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la (…)
Lire la suite

Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…)


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement (…)
Lire la suite

42 % du Budget 2026 consacrés au social


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce (…)
Lire la suite




