Appel à projets pour la construction d’entrepôts et espaces de stockage

A travers un communiqué en date du 22 septembre 2025, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable lance un appel à projets pour la construction d’entrepôts et autres espaces de stockage sur la future plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué dans la commune d’Abomey-Calavi.

Dans le cadre du projet de construction de la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué à Abomey Calavi, un domaine de 60 hectares est réservé dont 35 hectares pour la réalisation de la plateforme du Port Autonome de Cotonou et 25 hectares aux professionnels du secteur logistique et transports.

Les promoteurs et investisseurs privés (personnes morales ou physiques) du secteur qui souhaitent construire des entrepôts et autres espaces de stockage sur la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué sont donc invités à soumettre leur dossier. Les dossiers doivent être déposés au secrétariat de la SImAU à Cotonou ou par courriel à promo.rdp@simaubenin.com au plus tard le 30 octobre 2025.

22 septembre 2025 par ,