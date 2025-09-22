Appel à la vigilance à Savalou face aux inondations

Face à la montée des eaux des fleuves et bassins, le maire de Savalou Dèlidji Houindo invite les populations à la vigilance. C’est à travers un communiqué en date du 22 septembre 2025.

Les populations de Savalou doivent adopter une série de comportements afin d’éviter les drames liés aux inondations. II s’agit entre autres d’éviter la traversée des cours d’eau et de s’y laver. Il est interdit aux enfants de s’approcher des cours d’eau. En cas de sinistre, il faut solliciter le plus tôt, l’intervention des services de secours en appelant les numéros verts 118 ou 166. Les populations sont également appelées à signaler les dégâts causés par le passage de l’eau qui déborde le lit des cours d’eau. Il est également conseillé de ne pas vivre dans des maisons en position de danger.

22 septembre 2025 par ,