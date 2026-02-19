Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie

1864 visites en ce moment
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et groupes d’artistes désireux de représenter le pays aux Jeux de la Francophonie de Erevan en Arménie m du 23 juillet au 1er août 2027.
Placée sous l’égide du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, la présélection nationale est confiée à l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). Elle vise à retenir une à trois candidatures par discipline, lesquelles seront soumises à la sélection finale du Comité international des Jeux de la Francophonie.
La présélection porte sur les catégories suivantes : chanson, conte, création numérique, danse de création, littérature (nouvelle), peinture, photographie, sculpture et
théâtre. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 27 février 2026. Lire le communiqué