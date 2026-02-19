jeudi, 19 février 2026 -

Jeux de la Francophonie 2027

Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie




Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et groupes d’artistes désireux de représenter le pays aux Jeux de la Francophonie de Erevan en Arménie m du 23 juillet au 1er août 2027.

Placée sous l’égide du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, la présélection nationale est confiée à l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). Elle vise à retenir une à trois candidatures par discipline, lesquelles seront soumises à la sélection finale du Comité international des Jeux de la Francophonie.

La présélection porte sur les catégories suivantes : chanson, conte, création numérique, danse de création, littérature (nouvelle), peinture, photographie, sculpture et
théâtre. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 27 février 2026. Lire le communiqué

19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du (…)
Lire la suite

Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

L’ADAC et Média-Participations en partenariat pour l’édition et le Webtoon


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (…)
Lire la suite

Un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la retraite jugé (…)


16 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la (…)
Lire la suite

La mode en vitrine à travers un FInAB Fashion Week


16 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La mode, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Le FInAB positionne Cotonou au centre de la scène artistique internationale


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Family beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février au dimanche (…)
Lire la suite

Beaufort Lager annonce un partenariat d’exception avec Fally Ipupa


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une alliance iconique placée sous le signe de la modernité, du prestige (…)
Lire la suite

Le Bénin au rythme des arts à la 4e édition du FInAB


6 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), plateforme dédiée (…)
Lire la suite

Une nouvelle ère s’ouvre pour Beaufort Lager et Fally Ipupa


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Beaufort Lager, s’associe à Fally Ipupa, icône majeure de la musique (…)
Lire la suite

Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Lire la suite

Le FIFF Cotonou célèbre la créativité des femmes du 3 au 7 février


29 janvier 2026 par Marc Mensah
La 4ᵉ édition du Festival international des films de femmes (FIFF) se (…)
Lire la suite

LABO BENIN ouvre la voie à la professionnalisation des métiers de (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La salle de conférence de l’Agence de développement des arts et de la (…)
Lire la suite

Un appel à projets au profit artistes et professionnels de la culture


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’UNESCO lance un appel à projets dans le cadre du programme (…)
Lire la suite

Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
Lire la suite

L’Ouzbékistan se prépare pour l’EXPO 2030 à Riyad


24 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Ouzbékistan a annoncé son projet de construction d’un pavillon (…)
Lire la suite

Les rituels du Tofâ exécutés dans la forêt sacrée de Kpassè


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, a servi de cadre, ce samedi 17 (…)
Lire la suite

Lancement du Petit Train Touristique de Cotonou


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Agence de tourisme Dahomey Discovery a officiellement inauguré, ce (…)
Lire la suite

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 (…)
Lire la suite


