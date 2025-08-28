Appel à candidatures pour recrutement de DPAF et spécialiste des marchés publics

A travers un communiqué publié ce jeudi août 28 août 2025, le ministère du travail et de la fonction publique a lancé un appel à candidatures pour l’inscription au fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Deux postes clés sont à pourvoir. Il s’agit du poste de Directeur de la planification, de l’administration et des finances (DPAF), et de Spécialiste des marchés publics.

Pour être pris en considération, les candidats doivent d’abord soumettre leur candidature sur la plateforme numérique https://service-public.bj/public/services/service/PS01490 ; suivi du dépôt physique au Secrétariat du Département du Recrutement des Agents de l’État (DRAE) du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

