Appel à candidatures pour la sélection des activités culturelles

L’Agence de Développement des arts et de la Culture (ADAC) lance un appel à candidatures afin de sélectionner les activités culturelles pouvant intégrer l’agenda culturel, édition 2024. Selon le communiqué du directeur général William Codjo, l’appel à candidatures concerne les entreprises, les associations, les coopératives, les artistes et les acteurs culturels porteurs de projets culturels ayant au moins trois (03) années d’existence et qui couvrent dans les disciplines suivantes : arts vivants, arts visuels, cinéma et images animées, livre et lecture ; patrimoine matériel et immatériel. Le dossier de candidatures est à envoyer par voie électronique au plus tard le 21 octobre 2023 à minuit. Lire les détails.

