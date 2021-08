Appel à candidatures pour la désignation de recteur, vice-recteurs et directeurs

Le Conseil d’administration de l’Université Nationale d’Agriculture lance un appel à candidatures pour la sélection des candidats aux hautes fonctions universitaires. Il est ouvert six postes à savoir : Recteur, vice-recteur chargé des affaires académiques, vice-recteur chargé de la recherche universitaire, vice-recteur chargé de la coopération universitaire, directeur par Unité de Formations et de Recherche (UFR), directeur adjoint par Unité de Formation et de Recherche (UFR).

La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au 24 août 2021.

