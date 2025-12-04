Appel à candidatures pour l’édition 2026 du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lance un appel à candidatures pour l’édition 2026 du Prix Abdoulaye FADIGA (PAF) pour la promotion de la recherche économique au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Lancé en mars 2008, ce Prix rend hommage à Monsieur Abdoulaye FADIGA, premier Gouverneur africain de la BCEAO (1975-1988).

1. Objectifs du Prix

Le PAF vise, entre autres, à : (i) encourager l’excellence en matière de recherche en sciences économiques, (ii) promouvoir des approches théoriques et empiriques permettant de relever les défis auxquels les économies de l’UEMOA sont confrontées et (iii) stimuler l’innovation chez les jeunes chercheurs et les économistes professionnels ressortissants de l’UEMOA.

2. Thématiques pour l’édition 2026

Les articles devront porter sur l’une des thématiques ci-après :

– Questions macroéconomiques relatives aux politiques monétaire, financière et budgétaire, à l’endettement public, à la coordination des politiques monétaire et budgétaires ;

– Stabilité financière et politiques micro et macro-prudentielles dans l’UMOA ;

– Financement des économies : financement du secteur privé, finance verte, inclusive et durable, impact des investissements directs étrangers ;

Intégration économique régionale, dont les programmes de coopération monétaire, la mise en œuvre de l’Accord sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine ;

– Défis de la montée du protectionnisme, de la fragmentation économique et des guerres commerciales sur les économies de l’Union et leurs implications de politique économique ;

Changement climatique et risques associés : - impacts économiques et financiers pour les pays de l’UEMOA, verdissement de la politique monétaire ;

Inclusion et innovations financières, digitalisation :

– opportunités et risques liés aux crypto-monnaies, mobile money, monnaies digitales de banques centrales, Fintechs ;

– Impacts des chocs exogènes : volatilité des cours des matières premières, pandémie de la Covid-19, guerre en Ukraine, insécurité et terrorisme ;

Toute autre thématique d’intérêt scientifique ou politique pour la BCEAO et les économies de l’UEMOA.

3. Conditions d’éligibilité

Sont éligibles au Prix Abdoulaye FADIGA, tout chercheur ou toute équipe de chercheurs en sciences économiques :

– ressortissants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal ou du Togo, quel que soit leur pays de résidence ;

– âgés de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre 2026 ;

– justifiant d’un diplôme d’au moins Bac+5 en sciences économiques.

4. Récompenses et autres avantages

Le lauréat du PAF bénéficiera des récompenses et avantages ci-après :

– une enveloppe financière de dix (10) millions de francs CFA ;

– un séjour de recherche rémunéré à la BCEAO pour une durée d’un (1) an ;

– la publication de l’étude primée dans la Revue Economique et Monétaire (REM).

En outre, un Prix d’encouragement d’une valeur de cinq (5) millions de francs CFA sera attribué à l’auteur du deuxième meilleur article, qui sera également publié dans la REM. Celui-ci bénéficie également d’un séjour de recherche à la BCEAO dans les mêmes conditions que le lauréat du Prix.

5. Dossier de candidature

Le dossier, à transmettre à l’adresse : prixabdoulayefadiga@bceao.int, comprend :

– la fiche de candidature dûment remplie et signée ;

– la version complète et non révisable de l’étude, ne comportant aucun signe distinctif ;

– le(s) curriculum(s) vitae à jour et copie(s) du(des) passeport(s) ou carte(s) nationale(s) d’identité en cours de validité du(des) candidat(s) ;

– la charte anti-plagiat dûment signée par le(s) candidat(s) ;

– les bases de données et les codes/programmes utilisés dans l’analyse économétrique.

6. Langues de rédaction

Les études à soumettre au PAF peuvent être rédigées en anglais, en français ou en portugais. Un résumé de cinq cents (500) mots maximum est exigé dans la langue de rédaction de l’étude. En outre, lorsque l’étude est rédigée en français ou en portugais, elle doit comporter une version du résumé en anglais.

7. Critères d’évaluation des articles

Un Comité de Lecture indépendant, composé de Professeurs de renommée internationale en sciences économiques, évaluera les articles soumis suivant les normes scientifiques, en mettant un accent particulier sur les critères ci-après :

– Originalité de la recherche ;

– Rigueur méthodologique ;

– Pertinence des résultats et des recommandations pour les économies ouest-africaines.

8. Calendrier

Date de lancement : 31 août 2025

Date limite de soumission : 31 août 2026

9. Informations et contact

Le Règlement du Prix, la fiche de candidature et la Charte anti-plagiat sont téléchargeables sur les sites Internet suivants : https://www.bceao.int/fr/content/prix-abdoulaye-fadiga ou https://cofeb.bceao.int/abdoulaye-fadiga Ces documents peuvent également être obtenus auprès des représentations nationales de la BCEAO. Pour toutes informations complémentaires, écrire à : courrier.zdaji@bceao.int

