Appel à candidatures ouvert aux journalistes pour siéger à la CBDH

L’Assemblée Spéciale des Bureaux des deux Unions Professionnelles des Médias du Bénin lance un appel à candidatures en vue de la désignation du Représentant des journalistes et de son suppléant au sein de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH).

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 22 septembre 2023 à 17 heures au Secrétariat de l’Assemblée Spéciale à la Maison des Médias Thomas Mègnassan à Cotonou.

LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET PIECES A FOURNIR

8 septembre 2023 par ,