Aperçu des matchs de la Ligue des Champions : 1xBet met en avant les matchs du 14-15 mars

La société mondiale de paris 1xBet évalue les chances des participants lors des matchs retour des 1/8èmes de finale.

14 mars, Porto - Inter (0-1 après le match aller)

L’Inter a battu Porto devant le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin. Le match n’était pas aussi spectaculaire que les autres, mais il était tout de même assez correct. Le match avait tout : les émotions de Barella, les cris de Darmian, le sourire sarcastique d’Otavio après l’expulsion et le jeu incroyable du gardien de l’Inter, André Onana. Le Camerounais est devenu un véritable héros : il a sauvé le tir d’Evanilson et a réagi à la finition de Taremi - il est dommage qu’après ces exploits, les juges aient enregistré un hors-jeu.

Il y a quelques mois, Onana s’est brouillé avec le sélectionneur national du Cameroun, Rigobert Song (il n’a pas apprécié que le manager lui demande de jouer plus de longues passes), mais il se porte à merveille au club. En 2023, le gardien a joué 11 matchs (il n’a pas encaissé de but en 7 matchs), a remporté la Supercoupe d’Italie et se bat pour la place dans le TOP 4 de la Serie A. Et même si l’Inter a peu de chances de rattraper Naples après sa défaite contre Bologne, l’équipe peut gagner la Coupe d’Italie et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison.

Porto a laissé tomber Otavio lors du premier match. Même en première mi-temps, le milieu de terrain brésilien a reçu un carton jaune, a renversé Çalhanoğlu et est allé se reposer tôt. Pour les Dragons, ce n’est pas tant le fait de l’expulsion qui est triste (bien que l’Inter ait marqué après), mais le fait qu’ils devront jouer le match retour sans leur leader. Le voyage infructueux en Italie a également affecté le championnat national, où Porto a perdu de manière sensationnelle contre Gil Vicente (1-2). Les Dragons ont commencé ce match par un but à la 4ème minute et l’ont terminé avec neuf joueurs - une flash mob sur les cartons rouges était soutenue par João Mário et Mateus Uribe.

L’entraîneur de Porto, Sergio Conceição, a déclaré que son équipe avait perdu la bataille mais pas la guerre. Après des matchs sans succès, les entraîneurs disent toujours quelque chose comme ça, mais cette fois-ci, les chances de l’adversaire semblent vraiment égales - les Bleu et Blanc seront en colère et joueront contre Naples dans leur stade.

Vous pouvez parier sur le match Porto - Inter ici :

(ligne/football/118587-uefa-champions-league/161993366-porto-internazionale-milano)

14 mars, Manchester City - RB Leipzig (1-1 après le match aller)

Quoi qu’en dise Guardiola, le plan astucieux de Man City pour le match à l’extérieur contre le RB Leipzig ressemblait à ceci : priver l’adversaire du ballon, marquer si possible et économiser son souffle. En même temps, les Citizens ne s’attendaient pas à une victoire facile.

Pourtant, le match a commencé sous les meilleurs auspices pour Man City. Un contrôle total du ballon (les Bulls ont effectué leur première attaque significative à la dernière minute de la première mi-temps) et une pression élevée ont amené Leipzig à commettre des erreurs et à s’énerver. Et il y a Konrad Laimer, qui a décidé de mieux regarder son partenaire sur le bord droit et n’a pas remarqué une simple passe d’un autre. Résultat : une interception, plusieurs passes et un tir élégant de Mahrez depuis la ligne de réparation.

Les Bulls ressemblaient à des veaux, mais seulement avant la mi-temps. Les favoris de Saxe ont abordé la seconde période en comprenant que l’avenir n’est pas prédéterminé et que ce Manchester n’est pas aussi bon qu’il n’y paraît. Les attaques de Leipzig se sont succédées, diluées par un tir raté d’Erling Haaland lors d’une contre-attaque prometteuse et par un merveilleux saut du défenseur Joško Gvardiol, qui a permis à l’équipe allemande d’égaliser après un corner. Après cela, il s’est avéré que Leipzig n’avait pas trop envie de gagner, et Man City s’est fatigué et est venu en général moins pour jouer au football que pour se livrer à une auto-éducation. Certes, Pep a pu mettre la pression sur les Saxons en libérant les frais Foden et Grealish, mais il n’a pas effectué un seul remplacement - c’est la première fois pour lui en Ligue des champions. Après le match, Guardiola a expliqué que c’était une composition optimale pour un tel adversaire, mais nous pensons qu’il a décidé de montrer son mécontentement aux joueurs de l’équipe première.

Le manager a peut-être décidé d’économiser les forces des joueurs pour le prochain match de FA Cup contre une puissante équipe de deuxième division (c’est un sarcasme). Lors de ce match, l’équipe de Guardiola a battu Bristol City sur le score de 3-0, puis a battu Newcastle 2-0 en Premier League et a continué à rêver de rattraper et de dépasser Arsenal.

Après la bataille contre Man City, Leipzig a jeté toutes ses forces dans le championnat, où l’équipe Rose avait pour mission de survivre à la lutte pour une place dans le TOP-4. La densité incroyable en haut du classement fait que l’équipe joue chaque match comme une finale. Un rival est derrière (Eintracht), mais avec le Borussia Dortmund, tout s’est avéré plus difficile. Ils n’ont pas réussi en attaque à cause de la mauvaise visée de Werner et du jeu minable de Nkunku après sa blessure. Rosé a opté pour un schéma avec trois défenseurs centraux et, pour le match retour de la Ligue des champions, il attend une version améliorée de son meilleur buteur et des autres leaders. Manchester joue beaucoup mieux à domicile qu’à l’extérieur, il sera donc difficile pour toute équipe d’obtenir un résultat positif à l’Etihad.

Vous pouvez parier sur le match Man City - Leipzig ici : (line/football/118587-uefa-champions-league/161993367-manchester-city-rasenballsport-leipzig)

15 mars, Naples - Eintracht (2-0 après le match aller)

L’Eintracht a fait beaucoup de bruit en Europe au cours des deux dernières saisons, mais son prochain voyage vers la gloire pourrait être interrompu dans quelques jours - après tout, Naples s’est révélé très fort.

Dans le premier match, Osimhen et Khvicha se sont distingués comme d’habitude - devant ces joueurs, les Aigles ont perdu leur sang-froid comme des étudiants à l’examen final. Le Géorgien n’a pas marqué de but mais a fait une passe décisive pour Di Lorenzo, et le Nigérian a marqué son 20e but de la saison après une passe de Lozano. Kolo Muani a également aggravé un peu la situation de l’Eintracht en recevant un carton rouge.

Avec tout cela, les Napolitains sont passés en championnat, où ils ont perdu pour la première fois en 2 mois. La victoire du stade Diego Armando Maradona a été enlevée par la Lazio (0-1). Mais Naples a creusé un écart si important sur ses adversaires qu’ils ont pu se reposer sur la ligne d’arrivée comme Usain Bolt.

L’Eintracht ne peut pas se permettre cela. Chaque match est comme une bataille pour une vie meilleure. Et l’équipe d’Oliver Glasner est en train de la perdre - elle a perdu contre son concurrent direct, le RB Leipzig, et fait match nul avec Wolfsburg.

Les perspectives des Allemands sont vagues avant le match retour, même si les joueurs et l’entraîneur restent optimistes. Une foule impressionnante de supporters des Aigles se rend à Naples, dont les performances méritent un article à part.

Vous pouvez parier sur le match Napoli - Eintracht ici : (ligne/football/118587-uefa-champions-league/161887997-napoli-eintracht-frankfurt)

15 mars, Real Madrid - Liverpool (5-2 après le match aller)

Lors du match aller, Madrid a marqué cinq buts contre les Merseysiders dans leur stade (jusqu’à présent, les Reds n’ont jamais encaissé plus de trois buts dans un match de Coupe d’Europe à Anfield). Liverpool est également devenue la première équipe de l’histoire de la Ligue des champions à mener 2-0 puis à perdre avec une différence de trois buts.

Après la Ligue des champions, Liverpool est allé améliorer la situation dans le tournoi, où l’équipe s’en sort beaucoup mieux. Oublions les matchs contre Crystal Palace et Wolverhampton et parlons de la lutte avec Man United. À Anfield, l’équipe de Klopp a vaincu, détruit, écrasé et brisé (choisissez le meilleur) ses adversaires sur un score de 7-0. C’était une nuit où une équipe avait tout, et Man United n’avait rien (si quelque chose peut mal tourner, ça tournera mal). Les derniers résultats permettent à Liverpool de se caler pour la place dans le TOP-4. Mais qu’importe si l’équipe doit regagner trois buts sur le terrain du principal rival européen ?

Quant au Real, après un impressionnant voyage en Grande-Bretagne, l’équipe commence à avoir le vertige du succès : après un match nul contre l’Atlético, l’équipe s’est inclinée pour la deuxième fois en 2023 contre Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi. Et l’intrigue s’éteint peu à peu en Liga : Madrid a perdu quatre points en deux matches, et il lui sera désormais difficile de rattraper Barcelone.

Liverpool répétera-t-il le "Miracle d’Istanbul", ou le Real poursuivra-t-il son ascension en Ligue des champions ?

Vous pouvez parier sur le match Real - Liverpool ici : (ligne/football/118587-uefa-champions-league/161887998-real-madrid-liverpool)

15 mars 2023 par