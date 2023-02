Anthony Taylor au sifflet de la finale Real Madrid vs Al Hilal

La FIFA a porté son choix sur l’arbitre anglais Anthony Taylor pour officialiser le choc de la finale du Mondial des clubs entre Real Madrid et Al Hilal.

L’Anglais sera assisté des juges de ligne qui sont ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn ; le Chinois Ning Ma sera le quatrième officiel ; le VAR sera l’Italien Massimiliano Irrati ; l’AVAR sera le Chinois Ming Fu ; le VAR hors-jeu sera l’Américaine Kathryn Nesbitt ; et le support VAR sera le Marocain Redouane Jiyed.

La finale se joue ce samedi au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Heure du coup d’envoi 20h, heure béninoise.

Josué SOSSOU

