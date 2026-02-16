lundi, 16 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Communales 2026

Anselme Aguemon, nouveau maire d’Ifangni




La commune d’Ifangni a un nouveau maire. À l’issue de la cérémonie officielle d’installation tenue, ce lundi 16 février 2026, Anselme Aguemon a été désigné pour conduire les destinées de la municipalité dans le cadre de la nouvelle mandature issue des communales 2026.

La séance d’installation du Conseil communal, marquée par la présence des autorités politico-administratives a consacré la mise en place du nouvel exécutif communal. À cette occasion, le choix a été porté sur Anselme Aguemon pour assurer la gestion de la commune d’Ifangni. Il succède à Franck Okpeicha.

Le nouveau maire sera assisté dans ses fonctions par Maroufathou Falola, 1re adjointe au maire, et Ernest Adelakoun, 2e adjoint. Ils auront la responsabilité de mettre en œuvre les projets de développement au profit des populations d’Ifangni, en tenant compte des priorités locales et des attentes exprimées durant la campagne électorale.

A.A.A

16 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale au Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À deux mois de l’élection présidentielle d’avril 2026, le National (…)
Les maires des neuf communes de l’Atacora installés


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les cartes sont désormais redistribuées à la tête des communes de (…)
Clément Kouchadé porté à la tête de la mairie de Pobè


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le nouveau conseil communal de Pobè a été installé ce dimanche 15 (…)
Akpro-Missérété, Sinendé, Klouèkanmè installent leur maire


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseils communaux d’Akpro-Missérété, de Sinendé et Klouèkanmè (…)
Liste des 72 maires déjà installés


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Après les élections communales du 11 janvier dernier, le Bénin amorce (…)
Gabriel Ganhoutodé reconduit à la tête d’Avrankou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réuni ce dimanche 15 février 2026, le nouveau Conseil communal (…)
ZACHARIE Zul-Kifly élu maire de Parakou


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Parakou dans le département du Borgou a un nouveau maire. (…)
Sèdami Fagla défend le profil de Romuald Wadagni


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Invitée de L’Entretien du Week-end ce dimanche 15 février 2026 sur Eden (…)
LAWIN Armand élu maire de Dassa


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau maire est élu au terme de la cérémonie d’installation du (…)
Franck KPASSASSI élu maire d’Abomey


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau maire est élu à la tête de la municipalité d’Abomey ce (…)
Luc Gnacadja succède à Luc Atrokpo à la mairie de Cotonou


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le nouveau conseil communal de Cotonou a été officiellement installé ce (…)
Les nouveaux maires de Sèmè-Podji et Toviklin installés


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseils communaux de Sèmè-Podji et Toviklin ont été installés ce (…)
Composition des conseils communaux de Bembèrèkè, Pèrèrè, et Kalalé


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce samedi 14 février 2026, le préfet du département du Borgou, Djibril (…)
Les nouveaux maires de Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le préfet du département du Zou, Valère Sètonnougbo, a procédé ce (…)
Christian Houétchénou reconduit maire de Ouidah


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’élu de l’Union Progressiste le Renouveau Christian Houétchénou a été (…)
LAFIA Roland reconduit maire de Nikki


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
LAFIA Joseph Gounou Roland a été réélu maire de la commune de Nikki au (…)
Auguste AÏHUHIN réélu maire de Covè


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le nouveau conseil de Covè a procédé ce samedi 14 février 2026, à la (…)
BOKOSSA Ferdinand, nouveau maire de Bohicon


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La commune de Bohicon, dans le département du Zou, a un nouveau maire. (…)
